Spor yazarları, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova galibiyetini değerlendirdi: "Terim'in dediği gibi: 'Resultante importante'"
Spor yazarları, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi. Yazıların tamamını, yazarların isminin yanında yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
22 Ekim 2021 08:43
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SERKAN KORKMAZ - FOTOMAÇ | Moskova'ya lider gidip lider dönmek hem de puan farkını arttırmak elbette çok güzel ama Galatasaray'ın oyunundaki kıpırdanma henüz istenen düzeyde değil. Taraftar, zorlu maçlar öncesi, bu orta saha havuzu ve kurgusuyla ya diğer mevkilerden olağanüstü katkılar gelmesini umacak ya da duayen hocası Terim'den dün akşamki gibi şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyecek. Maçı getiren hamle, golü getiren ikili; Morutan ve Kerem'i doğru anda sahaya sürmekti.
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BÜLENT TİMURLENK - SABAH | Golde Morutan'ın buram buram kalite kokan pası ve Kerem'in bitiriciliği vardı. G.Saray'da bekler hücuma destek vermediği, Berkan'ın rakip ceza sahasına sarkmadığı her maçta oyunun kaderi öndeki dörtlüye bağlı. Galibiyeti 11'de başlayanlar değil kenardan gelenler hücum hattında getirdi. Fatih Terim 20 yıl önce "Ben değişmem ama dönüşürüm" demişti… Avrupa Ligi'nde son iki maçta alınan 4 puan bu dönüşümün eseridir işte… Ya da yine Terim'in dediği gibi: "Resultante importante" (*Sonuç mühimdir).
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LEVENT TÜZEMEN - SABAH | Marsilya'dan bir puanla dönen Terim'in öğrencileri Moskova'da soğuk bir havada doğum gününü kutlayan Kerem'in attığı golle hem üç puan aldı hem de 7 puana yükselip liderliğini korudu. Kerem de 2009'dan bu yana deplasmanda gol atan G.Saraylı oyuncu oldu. Ligde oyun anlamında standardı yakalayamayan G.Saray, Avrupa'daki akıllı, dengeli, disiplinli, kontrollü anlayışını Moskova'da da sahaya yansıttı.
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GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET | Rus temsilcisi fizik kalitesi yüksek, orta alanda sert ancak Smolov dışında teknik kapasitesi yüksek oyuncusu olmayan bir ekip. Galatasaray, dün önce skoru tuttu ardından son bölümdeki değişikliklerle galibiyete uzandı. Oyuna sonradan giren Kerem, 1 gol attı, 2 de pozisyon buldu. UEFA Avrupa liginde böylesine zorlu bir grupta 2 maçı deplasmanda oynayıp 3 maç sonunda 7 puanla gol yemeden zirveye oturmak alkışı hakediyor. Galatasaray, ligimizden farklı; daha dengeli ve emniyetli bir oyun tercih ettiği için Avrupa’da gol yemiyor. Tabii buna Marcao faktörünü de eklemek lazım.
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MEHMET DEMİRKOL - FANATİK | Galatasaray’ın bu seneki Avrupa sahnesi standardının her maç biraz daha yükseldiğini söylemek mümkün. Ligdeki oyunla zıt bir dinamizm ve konstantrasyon var. Kompakt, birbirine yakın, topu kendi sahasında doğru kullanan bir oyun bu. Marcao-Nelsson- Taylan-Berkan karesi Avrupa Lig standardında son derece güvenli bir merkez oldu... Ligde sorunlu olan bölge Avrupa’da işliyor. Tabii Marcao’nun dönüşü sonrasında lig için de iyi bir sinyal.