Spor yazarları, Galatasaray'ın Hatayspor yenilgisini yorumladı: Burası Türkiye, hiçbir ülkeye benzemez; zordur bizde işler, welcome Torrent
17 Ocak 2022 08:51
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Spor yazarları, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildiği mücadeleyi yorumladı. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz.
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Aslında Galatasaray'ın istediği bir ortam vardı. Hatayspor iyi futbol oynuyor, tempolu geliyor ama aşırı risk alıyordu. Bu kapalı savunmalar karşısında sıkıntı yaşayan Galatasaray, geçiş oyunları için avantaj sağlıyordu ve bundan da faydalandı. İki gol attı, bir penaltı kaçırdı, birçok pozisyonu da değerlendiremedi. En azından deplasmanda iki gol atmak da önemli. Ama takım savunması felaketti. Yanlış saymadıysam Hatay, attığı 4 golün dışında 5 tane de net pozisyon harcadı. [SABAH]
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LEVENT TÜZEMEN: Guardiola'nın yardımcı etiketiyle Galatasaray'ın başına geçen Torrent'in taktik anlamda anlatacağımız bir farklılığını göremedik. Ben İspanyol hocadan skor avantajlarından sonra Avrupa'daki gibi kompakt oyuna dönmesini beklerdim. Ne yaptı? Oyunculardan önde baskı yapmasını istedi. Galatasaray takım olarak bu baskıyı yapabilseydi ligde 27 puanda kalmazdı. İspanyol hoca zaman kaybı olacak. Sorun öncelikle oyuncuların yapısında. [TAKVİM]
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ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray’ın yeni hocası futbolla yatıp futbolla kalkan İspanya’dan olabilir, futbolun beşiği İngiltere’de çalışmış olabilir, Guardiola gibi dünya markası bir hocanın yıllarca yardımcılığını yapmış olabilir... Barcelonaları, Bayern Münihleri , M.Cityleri görmüş olabilir... Hepsi tamam... Ancak burası Türkiye... Hiçbir ülkeye benzemez... Zordur bizde işler... Welcome Torrent.. [MİLLİYET]
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BÜLENT TİMURLENK: Erkan Özdamar futbolu bilmiyor, Alpaslan'ı atmayı unutunca Kamara'ya ikinci sarıyı çıkartamadı. Yardımcısı ofsayt bayrağını kaldırmadı, oyun durmayınca devamında Galatasaray kalesinde golü gördü. Galatasaray'ın kendi içindeki kavgası bitmediği sürece dışarıda kazanacağı savaşı yok. Torrent'in kariyerine baktığınızda kaybedecek bir şeyi yok. Parasını alır, elinden geleni yapar, olmadı gider de bu Galatasaray yönetiminin bunca skandaldan sonra bakacağı boy aynası 3 gün sonra Kasımpaşa maçındaki tribünlerdir... Kerem Aktürkoğlu'nun yeteneği ve emeğine bakıp da utanabilir elbette… [SABAH]
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GÜNTEKİN ONAY: Torrent, Pep Guardiola’nın yardımcısıydı. Fakat şuna dikkat çekmek isterim ki, Guardiola beklerden biri hücumda çizgiye çıktığı zaman diğerini emniyet için ortaya çekiyor. Bunu yapmasının amacı geçişleri önlemek. Torrent bu anlayışta devam ederse buna benzer çok maç ile yüzleşmek zorunda kalır. Dün Galatasaray’da sadece Kerem iyi futbol sergiledi ve harika bir frikik golü attı. Emre Kılınç da arzuluydu ve Hatayspor savunmasını zorladı. Halil Dervişoğlu için olumlu ifadeler kullanmak mümkün değil. Halil, bu seviyenin santrforu değil. Dün de sahada kayıpları oynadı. [HÜRRİYET]
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ALİ GÜLTİKEN: Yenilen 3 gol var, birbirinin kopyası gibi. Galatasaray'ın rakip alanda veya ileri çıkarken yaşadığı top kayıplarında büyük bir sorun var. Futbolda en önemli şeylerden biri olan ikinci top dediğimiz dönen topları alamadığınızda sıkıntı başlar. Galatasaray orta alanda oyuncuların pozisyon hatalarından kaynaklanan bu boşluklarda işin savunma tarafında da büyük zafiyet verdi. Sezon başından beri de bunu çözemiyorlar. "Eldeki orta alan oyuncuları bunlar, bunlarla devam edeceğiz" diye bakıyorsa Galatasaray'ın sezon sonuna kadar işi çok zor. Bu orta alan kalitesi bir şeyleri değiştirmeye yetmez. [TÜRKİYE]
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OSMAN ŞENHER: Galatasaray’ın en büyük handikapı orta saha... Yol geçen hanı gibi. Fatih Terim de bu sıkıntıları çekiyordu, yeni gelen hoca da aynı sıkıntıları yaşayacak. Sezon başı bu Berkan’ı kim aldırdı? Neden oraya savaşçı bir orta saha oyuncusu alınmadı? Rakip atakların hepsi gol pozisyonuna dönüşüyor. Orta alanda karşılayan bir tek futbolcu yok. Bu nereye kadar gidecek? Futbolcuların gayretine hiçbir şey söylemiyorum, hepsi iyi mücadele ediyor ama orta sahadaki sıkıntı bütün takımı etkiliyor. Transfer sezonu daha bitmedi. Bilemiyorum herhalde fırsat transferi yapıp bu sıkıntı giderilecek. Giderilmezse bu takım maç kazanamaz, mümkün değil. [MİLLİYET]
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SERKAN KORKMAZ: Bu oyuncu kadrosunun hem yapısal hem de kalite olarak hayli eksik olduğunu defalarca belirttim. Camianın ve takımın huzura olan ihtiyacı transfere duyulan ihtiyaçtan çok daha büyük. Ne kadar çabalasalar da güçleri bu kadar işte. Yakın geçmişteki oyununu arayan, eksik Hatay karşısında, Galatasaray'ın gücü kazanmaya yetmedi işte. İyi başlayan akşam sportif bir iflasın ilanıyla bitti. Devre arası transfere, zaman, enerji ve para harcamak yerine artık köklü kulübün ruh sağlığına odaklanılması daha doğru olacak. [FOTOMAÇ]
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EBRU KILIÇOĞLU: Bir maçtan sihir beklemek ancak Kerem’in gol attıktan sonra yaptığı Harry Potter hareketinden geldiği kadar olabilir. Tablo o ki, Galatasaray’ın çaresi teknik direktör değişikliğinden çok daha ötede. Sahadaki amaçsız 11 adamdan başlayarak, adı “yönetici” olarak anılan herkesin Galatasaray nedir, değerleri nelerdir bu bilgileri acilen temize çekmesi gerekiyor! [CUMHURİYET]
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REHA KAPSAL: Yeni teknik adam Domenec'in 8 tane Galatasaray maçını izlediği dile getirildi. Galatasaray'ın en büyük eksikliğini herhalde orada göremedi. Öne doğru pres yapmayı beceren bir takım değil sarı-kırmızılılar. Bunu yapamadığınız zaman takım boyunuz uzadığı gibi, enine de genişlediğinden rakibin rahat pozisyonlar bulması gayet doğal. Nitekim bu alanlarda diyagonal ters yöne dönerek, Galatasaray savunmasının o boşluklarında topla rahat buluşan Hataysporlu oyuncular bir de çok fazla gol kaçırdılar. Tabi ki ilk maç için yeni hocaya çok laf söylenmeyebilir, G.Saray'ın saha içi görüntüsüne bakılırsa geçmişteki oyun sıkıntısı devam ediyor. Şimdi yalnız oyun sıkıntısı değil, yeni bir sorun daha ortay çıkmış. 'Disiplin' probleminin had safhada olduğu daha ilk maçta ortaya çıktı. Galatasaray'ın hem saha içi, hem saha dışındaki bu eksik organizasyonu bir an evvel düzeltmesi gerekir. Yoksa bu gidişatla sarı-kırmızılıları daha kötü günler ve ortamın bekleyeceği aşikar. Bu dağınıklık ve ciddiyetsizlik saha içinden çok saha dışındaki çözülmesi gereken daha büyük problemleri de beraberinde getirecektir. [FOTOMAÇ]
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RIDVAN DİLMEN: Son bölümde İspanyol modeli olan 4-6-0 oyunuyla oynamayı denedi Torrent. Bu Galatasaray'a ne kadar uyar? Oyuncu kaliteniz yüksekse, bu sistemi oynayabilecek kapasitedeyse oyuncularınız belki olabilir. Ama Muhammed Mustafa yok, Diagne sakat ve Halil'i çıkartıyorsunuz. Sadece Halil'i çıkarmakla kalmıyorsunuz siz Kerem'in ve Emre'nin etkinliğini de azaltıyorsunuz. 4-6-0 modeli her yerde olmaz. Böyle yaptı 4 yedi. Elinde Messi varsa tabiki bunu oyanarsın, koyarsın Messi'yi bitirir işi. Orta sahanda Xavi, İniesta ve Busquets varsa zaten topu vermezler rakibe ama şimdi senin orta sahan Berkan ve Taylan. Bunlarla sen bu sistemi oynayamazsın. Oynadıklarında da kaybedersin ki savunmanda da Marcao'dan başka güven veren bir oyuncun yok.
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ÖNDER ÖZEN: 4 denemeden Torrent'in ne yapmaya çalıştığını anladık. Galatasaray bugün 4-2 kaybetti, 8-4 de bitebilirdi maç. Hatay bayağı pozisyon yakaladı. 8-4 bitse ne güzel maç oldu derdik, skor bizi şaşırtmazdı. Öyle bir maç oldu. Hem Berkan cezalı hem de Taylan cezalı. Bugün ağır kayıplar var ama tarif edilebilir bir oyun da var. Son yarım saat paramparça oldu tabi Galatasaray. Organizasyondan, takım disiplininden epey uzak bir görüntüsü vardı. Büyük ekipseniz, topa sahip olarak oynamaya mecbur ediliyorsunuz. Galatasaray'ın ilk golü 13 paslık bir dizinin sonunda geldi. Bu artı bir puandır. Bardağın dolu tarafında 7 dakikada 2 kez geriden kurup başarılı olmak ve bir gol var. Galatasaray'ın zorlukları, kolay üstesinden gelinebilecekmiş gibi gözükmüyor, görüntü öyle. Bardağın boş tarafı, epey boş.
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METİN TEKİN: Torrent'in geldiği misyon belli. Yıllarca Guardiola'nın yardımcılığını yapmış. O oyundan etkilenmemesi mümkün değil. Oradan buraya tabii ki bir şeyler taşıyacak. Kesinlikle geriden oyun kuracaklar, başarılı da oldular. Koreografilerinin de olduğuna inanıyorum. Cityvari önde basmaya çalışan bir Galatasaray görüntüsü vardı ama bu hemen olacak bir şey değil. Tekrara ihtiyacı olan bir dönemi var Torrent'in.