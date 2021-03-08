Spor yazarları, Galatasaray'ın evinde Sivasspor'la berabere kaldığı maçla ilgili ne dedi?
Spor yazarları, Galatasaray’ın evinde Sivasspor’la 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Yazıların tamamını, paragraf başında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
08 Mart 2021 09:28
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[Şansal Büyüka/Milliyet]: "Fatih Terim, Sivas maçının tekniğini, taktiğini hazırlarken, her şeyi “kılı kırk yararak” hazırlamıştır. Bu titizliğe rağmen Donk-Linnes ikilisiyle hem de iki defa “içerden vurulacağı” aklının ucundan geçmemiştir. İster rotasyon deyin ister Ankaragücü yenilgisinin faturası; Galatasaray ilk 11’inde tam 6 değişiklik yaparak çıktığı maça çok hızlı, çok istekli, en önemlisi çok etkili başlad. Fatih hoca her fırsatta “tuzaklar” diyor ya, bu defa “tuzak” kendi ekibinden geldi. Hem de Galatasaray’ın tam baskıyı kurduğu, golü aradığı dakikalarda... Bir değil, iki defa… Galatasaray‘ın bu kadar baskılı oynayıp, bu kadar gol kaçırıp, berabere kaldığı bir maçı uzun zamandır hatırlamıyorum. Onyekuru‘nun bile sadece ilk yarıda 3 gol atabileceği bir maçı, sayısız fırsatı kaçırıp kazanamıyorsan bir sorun var demektir. Sivas kalecisi Ali Şaşal‘a da tebriğin üstünde bir şey söylemek lazım... Olağanüstü oynadı. Son dakikalarda kırmızı kart gören Gradel, savunmanın bir başka kahramanı Robin Yalçın mükemmeldi. Galatasaray önce Ankaragücü yenilgisi, ardından yarım takım Sivas karşısındaki beraberliği ile 3 günde 5 puan kaybetti. Başkan Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçının sonucunu “rahmani mi, şeytani mi” diye başkalarına fatura etmişti. Peki bu sonuca ne diyeceğiz; rahmani mi, şeytani mi? Galatasaray’ın gerçekleri görmeye ihtiyacı var."
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[Ömer Üründül/Sabah]: "Galatasaray çok önemli iki puan kaybetti. Ben en çok Taylan'ı beğendim. Benim için en büyük sürpriz Falcao'dan hiç beklemediğim bir performans oldu. Çok güzel gol attı, başka pozisyonların da içindeydi. Bu kadar uzun aradan sonra gerçekten başarılıydı. Sivasspor iyi mücadele etti. Ama ofansif açıdan çok yetersizdi. Zaten iki gol de sürpriz pozisyonlardan geldi. Kalecileri Ali Şaşal en iyileriydi. Hakem Ali Şansalan ise beklediğim gibi baskı altında tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Gradel'in ikinci sarısı da hakikaten çok komikti. Sürpriz değil!"
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[Ahmet Çakar/Sabah]: "Galatasaray, Ankaragücü maçından sonra yine önemli bir kayıp yaşadı ve yediği goller tamamen basit defans ve kaleci hatası. Yoksa bir puan alıp Sivas'a dönen Sivasspor çok iyi oynamadı ama çok iyi mücadele etti. Linnes'in yaptığı hata belki de kırılma noktası. Yapılan amatörce defans hataları ve kaçan goller belki de Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında dezavantajlı hale getirdi. Çünkü iki tane mütevazı takıma karşı 5 puanlık kayıp ligin bitimine az haftalar kala kabul edilebilir gibi değil. Ankaragücü maçında hakem yanlışları vardı ama dün gece Ali Şansalan kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; karna çarpan topu el verip frikik kullandırdı. Bir-iki faulde de hata yaptı ama oyunun genelinde Sivas'ı ya da kendini ezdirdi diyemem. Verilen penaltı yüzde yüz doğru bir karar. Oyun esnasında mesafe çok kısa olduğu için görülmeyebilir. VAR daveti doğruydu ve bu davet sonucu çalınan penaltı yüzde 100 doğruydu. Zira mesafe çok yakın olmasına rağmen Sivassporlu Uğur'un eli topa gidiyor. Yani kasıt var."
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[Erman Toroğlu/Sabah]: "Galatasaray maça sanki iddiası olmayan bir takım gibi başladı. Laubali hareketler, rakibe verilen toplar ve skor 2-1. Koca 45 dakikada maçı alacak hiçbir şey yapmayan bir G.Saray vardı. G.Saray'da ilk yarıda yürüyenler var. Fatih Terim hiç seslenmiyor. Ne zaman ki bakıyor pabuç pahalı, sahaya yeni oyuncu sürmeye başlıyor. Ama bence geç kalıyor. Galatasaray öyle aman aman pozisyonlarla gol aramadı 80 dakika boyunca. Falcao şahsi becerisiyle bir gol attı, sonra da bir penaltı. Sarı-kırmızılar bakıyor ki maç gidiyor, mücadele etmeye başladılar. Ama yetmedi. Sivas biraz kontrollü çıksa maçı çok rahat alırdı. Son 5 dakikada Galatasaray üst üste 3-4 pozisyon yakaladı. Ama o kadar kalabalığın arasından vuruş yapıp gol bulamadılar. Sen maçı şampiyonluğa oynayan bir takım gibi görüp de sıfırdan itibaren çatır çatır oynarsan, bırak oynamayı çok iyi mücadele edersen kazanabilirsin. Ama 70-75 dakikayı top oynamadan geçip, ben bu maçı çeviririm dersen hayati 2 puan kaybedersin. Şu sıralar kaybedilen her puan şampiyonluğa "Adios amigo" demektir."
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[Ayhan Akman/Trt Spor]: "Galatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bekleyecek. O maçın skoru çok önem arz ediyor. Bir beraberlik bekleyecek. Ankaragücü mağlubiyeti, Sivas beraberliği çok büyük puan kayıpları şampiyonluk yolunda. Mustafa Muhammed arandı. Yetiş ya Mustafa dedim. Falcao 2 gol buldu, klasına yakışır müthiş bir gol attı. Mustafa bu tip zor maçların adamı. Önünde oynayan 2 stoper, şişirilen, sağdan soldan kesilen toplarda Mustafa'nın gücüne ihtiyacı vardı. Falcao evet iyi bir futbol ortaya koydu ama Mustafa buram buram arandı."
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[Ali Gültiken/Trt Spor]: "Galatasaray iyi oynadı. Pozisyonlar buldu maçı kazanacak kadar. Kazanacak kadar gol attı ama savunmada ciddi hatalar yaptı. Şampiyonluğa oynuyorsanız birinci anahtar kazanmak. Kazanmak için gol yemeyeceksin. Galatasaray adına üzülünecek bir maç. Fatih Terim geriye dönüp bakıyordur, 'Biz istatistik olarak çok iyiydik. Rakip yarı alanda tuttuk. Oyunu her türlü oynadık. Ceza sahası içinde bir sürü pozisyon var. Var oğlu var. Kazanabilecek her şey var. Dönüyorum, 2 puan bırakıyorum.' diyordur."