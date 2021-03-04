Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçıyla ilgili ne dedi?
04 Mart 2021 09:34
19
Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçı spor yazarları değerlendirdi. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
29
Şansal Büyüka: Mustafa‘nın kırmızı kartı... Dirsek var, doğru... Ama kırmızı doğru değil... Sarı doğru olurdu, kırmızı yanlış oldu. Daha önce bir-iki defa daha yazdım. Bu pozisyondan bağımsız yazıyorum; göreceksiniz bu “el-yüz” temasları Türk futbolunun başına bela olacak. Penaltı da ayaktan ele geliyor. Ayaktan temas varsa kabul ama, ayaktan sekip ele geliyorsa bu penaltının doğruluğu ciddi anlamda tartışılır. Yanlış bir karar...[Milliyet]
39
Ahmet Çakar: Penaltı kararı belki tartışılabilir ama bana göre kimse 'Neden verdin' diyemez. Ceza alanı içinde Arda'nın ayağından geliyor, kol açık. Bunu kabul ettik ama kırmızı karta kesinlikle iştirak etmiyorum. Mostafa Mohamed'in amacı adamı sakatlayıp kafasını gözünü yarmak değil. Doğru karar sarı olmalıydı. Haa! Mohamed atılmasıydı Galatasaray kazanır mıydı, o da çok zor. Bence Galatasaray ve Fatih Terim kendi iğnesini kendine batırmalı. Herkes Beşiktaş'a çalıştı. Şu anda Beşiktaş 3 puan ileride gibi görünüyor. Böyle mağlubiyetler Galatasaray için şampiyonluk yarışında çok önemli bir yaradır. [Sabah]
49
Deniz Çoban: Halil Umut Meler’in dün verdiği kararlar sezon sonuna kadar tartışılacak. Arda’nın pozisyonunda top dizinden sekip doğal konumdaki eline geliyor. Penaltı yanlış. Mohamed’in faulünde de kırmızı değil sarı kart gerekirdi. Dünkü maç, belki de sezon sonuna kadar tartışılacaktır. Halil Umut Meler dün akşam iki kritik karara imza attı ve bence iki kararında da hatalıydı. 45+1. dakikada top Arda’nın eliyle buluşunca Meler penaltı düdüğünü çaldı. Elle oynama kararı verebilmek için şu sorulara cevap aramak gerekir: “Oyuncunun elleri kolları doğal konumda mı? Oyuncunun elini toptan kaçıracak kadar vakti var mı? Bu beklenen bir top mu yoksa sekerek ve kısa mesafeden gelen beklenmeyen bir top mu?” [Fanatik]
59
Ali Ece: Son 10 dakikaya girilirken Galatasaray’ın yaptığı 20 ortadan sadece 4’ü isabetli olmuştu. Mohamed sahadayken Falcao’nun girmesiyle neden bu kadar erkenden 4-4-2’ye dönüldü, onu anlamak da irdelemek de kolay değil çünkü Mostafa bence hatalı bir kararla atılsa da Falcao yerine direkt Feghouli girseydi daha etkili olabilirdi. Mostafa’nın kartının rengini doğru bulmuyorum lakin MHK zahmet edip bir açıklama yaparsa, ben yanlış biliyorsam doğrusunu öğrenmek isterim. [Fanatik]
69
Bülent Timurlenk: Can derdinde olan Ankaragücü iki önemli eksiğine rağmen dün hem iyi alan savunması yaptı hem de mücadele gücünü düşürmeden ligin liderini devirmeyi başardı. Galatasaray elbette bu üç puanı çok arayacak. Aynı zamanda Mohamed'i de... Kötü zeminlerde bundan çok daha iyi hücum eden Terim'in kadrosunun dünkü performansı sadece ve sadece 11 tercihleri ve değişikliklerle açıklanabilir. Beş oyuncu değişikliğinin olduğu sezonda bazen 25. dakikada da oyuncu değiştirebilirsiniz. Siz değiştirmezseniz rakip tabelayı değiştirir. [Sabah]
79
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçıyla ilgili ne dedi?
89
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçıyla ilgili ne dedi?
99
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçıyla ilgili ne dedi?