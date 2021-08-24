Spor yazarları, Galatasaray-Hatayspor maçını nasıl değerlendirdi: "Terim'in bu öfke rövanşlarına el koyması gerekir"
Spor yazarları, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı köşelerinde kaleme aldılar. Yazıların tamamını, yazarlarının isminin yanında yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
24 Ağustos 2021 09:46
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LEVENT TÜZEMEN/ SABAH | Terim her maça farklı on bir yapıyor ve bu yüzden yeni gelenler ile eskiler arasında uyum sorunu ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın oyun aklı kim? Bu isim kesinlikle Feghouli olmalı. Cezayirli oyuncu tecrübesi, tekniği ve aklıyla faydalı oluyor. Feghouli'nin attığı goldeki vuruşu mükemmeldi. Cicaldau "Ben oyun lideri olurum" mesajını vermiyor. Rumen oyuncu sadece duran topları kullanmak için alındıysa hatalı ve pahalı transfer olur. Cicaldau'nun maç içinde fark yaratan özelliklerini görmedim. Bu Cicaldau'yu izleyeceksek keşke Onyekuru ya da benzeri hızlı bir kanat oyuncusu alınsaydı. Galatasaray'ı çabuk hücuma Kerem ve Boey çıkartıyor.Berkan çok çalışan, çok koşan ama final paslarını görerek değil ezbere atıyor. Diagne'ye bir pası vermedi kendi de vurmadı. Diagne'nin de gole dönüşecek bir pozisyonda "Sen bana pas atmadın ben de atmam" dercesine Berkan'ın önüne topu bırakmaması büyük hataydı. Terim'in bu öfke rövanşlarına el koyması gerekir.
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ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: Yeni oyuncular herhalde adapte olacaklar ama en az 4-5 maç lazım. Diagne bazen iyi işler yapıyor, bazen de son derece kötü. Hücuma kalkmışsın, arkadaşın en az 25 metre depar atıyor, cennetlik canını cehenneme sokuyor. At ona pası, insin aut çizgisine, sana vereceği topta golü gene sen atarsın. Eveliyor, geveliyor, rakip kapanınca da saçma sapan işler yapıyor. Sezon başı diyoruz, takımlarda bir bahane var. Neymiş, sezon başı. Şimdi ikici bahane de hazır. "Milli maç arasına kadar bir gidelim, ondan sonra siz bizi görün." Sonra gene bir bahane olacak. "Şu devre arasını bir görelim, siz bizi ikinci devre görürsünüz." 3-4 senedir diye diye Türkiye'de futbol dibe vurdu, Kıbrıs Rum Kesimi bile bizi geçti. Kendi kendimizi aldatıyoruz, avunuyoruz.
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UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Dünün Galatasaray adına en olumlu manşeti bence Danimarkalı Nelsson’un sol stoper performansıydı. Fenerbahçe’nin Min-Jae Kim, Galatasaray’ın da Nelsson transferleri son derece olumlu izlenimler bıraktılar ilk maçlarında. İki oyuncunun da ortak yönü risksiz ve güvenilir oyunları. Rumen Cicaldau’ysa ilk maçına göre biraz daha kıpırdadı ama o ağır fiyat etiketinin baskısı hala hissediliyor. Yine de soldan Cicaldau’nun kullandığı kornerler, sağdan Van Aanholt’un kullandıklarına göre çok daha etkiliydi.
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ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: Ayrıntıları bilmiyorum ama Falcao’nun valiz toplamaya başladığı günlerde Mbaye Diagne’nin daha canlı ve sıcak bir maç çıkarmasını beklerdim. Terim onun kalmasına karar verebilirdi. Ama hayır… Galiba gözü Premiership’te. Kerem ve Berkan’dan beklediği topları alamayınca, o da ilk yarıda topu kimseye vermeden kendi kullanıp dışarı attı. Garip çocuk vesselam! Galatasaray oyuncu değişikliklerinde biraz taze kuvvet buldu. Ömer’in asisti de o taze kuvvetin katkısı.
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ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Diagne'yi yeniden kazanma isteği, Berkan'ın takıma katılması, iki bekinin adaptasyonu ve Cicaldau'nun da katılımıyla takım içi rekabet biraz daha yukarı çekilmiş durumda. Doğal olarak bu rekabetin sahaya biraz daha tempolu oyun olarak yansımasını bekledik ama henüz Galatasaray taraftarının ve Fatih Hoca'nın istediği noktada değil. Kulübedeki alternatiflerin etkisi ve kalitesi bu oyunu daha da yukarı çekecektir. Oyunun içinde fark yaratmaya çalışan oyuncular var. Özellikle Taylan'ın performansını çok beğendim. İşin savunma yönünde de hücum yönünde de çok başarılı. Galatasaray'ın oyun aklı olarak öne çıkıyor. İki kanat oyuncusu da oyuna katkı yapmaya çalışıyor ama Diagne'nin hareketsiz kalması Galatasaray'ı sıkıntıya sokuyor.
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ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: Ben en çok Taylan ile sağ bek Sacha Boey'i beğendim. Danimarkalı Nelsson'un da Galatasaray'a çok katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Kuzeyli futbolcular kendilerine bakarlar, disiplinli ve kuvvetlidirler. Cicaldau'nun nasıl futbolcu olduğu konusunda iki haftada hiçbir fikir sahibi olamadım. Sanki oynamıyormuş gibi. Hatayspor'un "Gelin rahat rahat gol atın" diye sunduğu çok elverişli ortamı, Galatasaray ilk yarı sadece bir kez değerlendirebildi. Rekor sayıda duran top kazanıldı. Fatih Terim bütün hamle kozlarını kullandı. Çok sayıda fırsat kaçtı. Ama son dakikada Luyindama kupa maçında Malatya'da son saniyede attığı golün benzeri ile önemli bir üç puanı getirdi.
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BÜLENT TİMURLENK - SABAH | Galatasaray, Avrupa-Lig trafiğinde Danimarka'da yaptığı derin rotasyonla Hatay maçına asları dinlenmiş bir 11 ile çıkmayı hedeflemişti ama ilk 5 dakikanın faturası ağırdı. Fatih Terim'in bu sezonki transfer politikası bir geçiş döneminin tezahürü, ve futbolda her kadro değişimi sancılıdır. Gençlerin dinamizmi ve ustaların tecrübesini harmanlaması gereken bir takımın arafta kaldığını söylemek lazım çünkü Galatasaray'da taşın altına elini koyanlar ve fark yaratması beklenenler gençler ya da genç ağırlıklı yeniler…Hatayspor forvet hattındaki iki kayıp yüzünden geçen sezonun gerisine düşmüş. Lobzhanldze'nin varlığına rağmen orta saha geçişlerinde uzun oynamaları onlara top kayıpları getirdi. O kayıpların birinde de Galatasaray derine attığı topla beraberlik golünü buldu. Nelsson tertemiz stoper. Galatasaray'daki ilk maçında genç yaşına rağmen pozisyonları iyi süzen futbol aklı ve hamle gücüyle formayı aldığında bırakmayacağına gösterdi. Onun yanına Boey'i de ekleyelim… Hücumda sorun Kerem ve Feghouli'nin top ayaklarına geldiklerinde oynamaları ve orta sahada Cicaldau'nun frekansının takımının üzerinde olmasıydı. Cicaldau oyunu iyi okuyor ama basit oynarken ona eşlik edecek adamlar onun pas üçgenini kuruyorlar mı, işte bu soru işareti.. Sezon başı sancılıdır. Fenerbahçe de önceki gün son nefester kazandı. Milli ara öncesi 3X3 puan zirvede herkesin hedefi. Van Aanholt kornerleri kötü kullandı yerine giren Ömer'in asisti Luyindama'nın kafası galibiyeti getirdi. Galatasaray'ın önündeki yol uzun ve yokuş… Arkasına bakan önündeki çukuru göremez. Telekom'un yetişmeyen zemini, Marcao, Oğulcan vs. her şeyi arkalarında bırakmaları gerekiyor çünkü bu takımın araftan çıkması için gençlerin galibiyetlerin getireceği özgüvene ihtiyacı var.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK | Galatasaray yeni bir transfer politikası belirledi ve yüksek sayılabilecek bonservisler vermesine karşın düşük maaşlı genç sayılabilecek oyunculara yatırım yapıyorlar. Bu yeni plan, elbette zaman isteyen bir süreç sonunda bir takıma dönüşecek. Bu yeni plan dışında Fatih Terim daha hızlı oyunculara prim vermeye başladı. Kerem'in yanı sıra topu hızlandıran Cicaldau ve tempo ile ileri doğru oynamak isteyen Berkan ile.. Yalnız bu hızlı oynama gayreti ve yeni yapılanma elbette başka sorunlar getirtti, en barizi geriden oyun kurma problemleri. Sonra beklerle tempo yapalım derken dönüşlerde onların bölgesinin doldurulamaması gibi.Lakin geçen yıla göre yarı yarıya kadro zaafiyetine uğramış Hatay da oyuna dair hiçbir şey yapamadı. Ribeiro da 2. yarıda alınınca sadece savundular ve bir kez Muslera'da kalan Diouf'un kafa vuruşu dışında rakip alanda hiçbir şey yapamadılar. Bu kadar negatif futbola Fatih Terim bir hata yaparak 3 oyuncu değişikliği yaptı. Hızlı Cicaldau, Kerem yerine statik Babel ve Akbaba girdi. Hatay biraz daha rahatladı ama bu değişikliklerle temposunu yitiren G.Saray, maçın genelindeki oyununun hakkını bir duran topta aldı.
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OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: Hatay’ın golünde Luyindama ile Nelsson yerde, rakip futbolcu ise göstere göstere takımını deplasmanda öne geçiriyor. İlk 10 dakikadan sonra Galatasaray orta sahada oyuna hakim oldu, Boey sağdan bindirmeler yaptı... Sarı-kırmızılılar devre bitinceye kadar üstün olan taraftı. Fakat bakıyorsunuz, Berkan kaleci Munir ile karşı karşıya kalıyor, Diagne’ye pas vericem diye takımını %100’lük bir pozisyondan ediyor. Diagne on sekiz içinde, dört tane boşta arkadaşı varken, topu dışarı yolluyor. Muhakkak Fatih Terim futbolcularını uyarıyordur. Ama bu final paslarında en ufak bir gelişme yok. Galatasaray’ın golünde Kerem’in harika pasında, Cicaldau’nun şutu direkten dönüyor, Feghouli tamamlıyor. Bu atağı maç boyunca bir kez gördük, o da gol oldu. Taylan, Berkan ve Cicaldau... Bu üç futbolcu da genç isimler. İyi mücadele ediyorlar. Ama futbol çıtalarını yükseltmeleri lazım. Sadece koşmakla takımına fazla katkı yapamazsın. İyi paslar vereceksin, şutlar atacaksın, rakibi eksiltip pozisyona gireceksin. Ve bunları sürekli yapacaksın. Şu anda zaman zaman yapsalar da bu yetersiz kalıyor.