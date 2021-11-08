Spor yazarları, Fenerbahçe'yi yorumladı: "Teknik direktör fiyaskosu"
Spor yazarları, Fenerbahçe’nin evinde Kayserisporla 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Yazıların tamamını, yazarların görüşlerinin sonunda yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz
08 Kasım 2021 08:42
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ERMAN TOROĞLU: 2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık 4 top direkten döndü aynen devam." Ama Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor. Doldur boşalt ile bu maçı 2-2 bitirdiler. Pereira takım üstündeki disiplinin kaybetmiş. Maç kadrosuna ve takıma karışanlar var. Kim bunlar? Fenerbahçe'nin içindeki isimler. Yani şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü, kukla pozisyonunda. / FOTOMAÇ
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AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe, komadan yoğun bakıma çıktığı bir maç oynadı. Kabul ediyoruz ki kaçan bir penaltı, direkten dönen 4 top, şanssızlık diz boyu… Kaleci Berke, F.Bahçe'nin daha henüz hazır kalecisi olmadığını net ortaya koydu. Yediği ilk gol, ağır bir kaleci hatası. Kale sahasının net içine düşen topu alamaması kabul edilir değil! Maç, F.Bahçe için 'bitti' dediğimiz dakikalarda sahneye önce Zajc çıktı, durumu 2-1'e getirdi ve uzatmanın da uzatmasında gelen penaltıyla F.Bahçe 1 puanı kurtardı. 1 puan iyi mi? Tabii ki değil! F.Bahçe pozisyon üretemiyor. / SABAH
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ERCAN GÜVEN: Pereira 2-0 mağlupken İrfan Can ve Ferdi’yi çıkardı, Mesut Özil ile Muhammed’i sahaya sürdü. Hesaplamadığı futbolcuların kişisel kalitesiydi ki, o da zor da olsa beraberliği getirdi Fenerbahçe’ye. Maçın bitmesine beş dakika kala bir gol, uzatmalarda penaltı ile. Aslında uzatmaların bile tükendiği bir anda Serdar’a yapılan penaltıyı Mesut plase ile gole çevirince Pereira’nin “Mesut’la birlikte batalım” planı suya düştü o kadar (günahı boynuna). Bundan sonrası Fenerbahçe yönetimi ile Pereira arasında. / MİLLİYET
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GÜRCAN BİLGİÇ: Bu kadarı olmamış, yaşanmamış bir durum ile karşı karşıya Fenerbahçe. Öyle bir krize girdi ki, çözüm bulması gerekenlerin "sorunun" kendisi olduğu sürecin içinde. Maceracı, taktik – teknik yetersizliği adeta belgeli, insan ilişkileri sorunlu bir teknik adam ile anlaşarak ilk yanlış adımı atmışlardı. Sonrasındaki gelişmelere de "seyirci" kaldılar. Dün gecenin yaşanması tabela üstünden okunmamalı. İrfan Can penaltıyı atsa başka bir maç seyrederdik. Ya da direkten dönen dört topun ikisi – bir – iki santim aşağıya gelseydi. Perşembe akşamı istimini almış takımla "yorgunluk" bahanesi ile oynamak, aslında istikrarsızlığın başlangıcı. İkinci yarı başlarken, 4-2-4 dizilişine dönmek, santraforları ikilemek, maçı tamamen bir kaosun içine sokmak tam bir teknik direktör fiyaskosu. / FOTOMAÇ
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Son 4 maçta 11 puan kaybeden bir takımın artık şampiyonluktan bahsetmesi mümkün değil. Hele ki Trabzon'la olan fark 10'a çıkmışsa… Antwerp maçından sonra yine methiyeler düzüldü. Ama o ekstra bir geceydi. Benim o maçtaki yazı başlığım şöyleydi: "Her şey toz pembe değil." Bu gerçek dün bir kez daha su üstüne çıktı. Ayrıca Berke'nin ilk maçını izledikten sonra, "Bu kaleci ile F.Bahçe hedefe varamaz" diye yazdım. Çünkü son derece deneyimsiz bir genç. / SABAH
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İLKER YAĞCIOĞLU: Kalite yoktu. Kaliteli ayaklar kulübede bekliyordu. Ve şuursuzca rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım vardı. Dün gecenin tek sevindiren tarafı 2-0'dan 2-2'ye gelmesi tek sevindirici şeydi. Böylece takım tarihi bir utançtan kurtulmuş oldu. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Pereira bu sistemle devam etmeyi düşünüyorsa, Ali Koç'un yarın sabah Pereira'yı göndermesi en hayırlısı olacaktır. Hiç fazla beklemesine gerek yok. Fenerbahçe yarıştan kopmak üzere. Daha oynayacağı iki derbi var. Bunu da belirtmemiz lazım... / TAKVİM
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TÜMER METİN: Maça 3'lü ve formasyon değişikliği ile başlayan Pereira, devre arası radikal bir karar alarak, birçok oyuncunun yerini değiştirdi, pozisyonunu değiştirdi. İlk yarıdaki oyun teknik adamı memnun etmemiş olabilir, hamle yapmak isteyebilir ama 12 hafta hiç vazgeçmediğin sistemden bir maçın devre arasında vazgeçiyorsun, bu zamana kadar neden yapmadın?
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: Hikmet Karaman, rahat rahat bitirmesi gereken maçta 2-0'dan sonra takımını geri çekince, hele hele 2-1'in ardından iyice korkunca son saniyede Fener'e bir akın şansı daha vermiş oldu. Ramazan Civelek de saçma sapan bir kararla Berisha'yı indirince 100 küsur yıllık tarihte bir ilk olacak olan 'üst üste 4 maçta yenilgi' rekoru engellenmiş oldu. Peki 3-5-2'yi mi; ikinci devrede gördüğümüz 4-2-3-1'i mi konuşmalıyız? Son saniye Civelek'i Vitor Hoca'yı kurtarır mı? /HABERTÜRK
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ÖNDER ÖZEN: Eğer yerden geliyorsanız rakip kaleye, o zaman organize geliyorsunuz demektir. Lütfen, nicelik 4 tane direk ama direkten dönen toplar da 25 metrelerden döndü. 18 maçtır ceza sahasına yerden girme olasılığı zayıftı, eksik olan da bu. Kadrosu da eksik değil. Fenerbahçe yedek kulübesinde Mesut Özil oturuyorsa, Burak Kapacak henüz burnununun ucunu bile 1 dakika gösteremediyse, bu kadro geniştir.
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VOLKAN DEMİREL: Fenerbahçe'nin daha net ve daha garanti galibiyetler alması gerekiyor. Bazı yanlışlar, bu net galibiyetlerin gelmesini engelliyor. Fenerbahçe'nin bu sene aynı ilk 11'le kaç maça çıktı? 16 resmi maça 16 farklı 11'le çıkmış. Kadro istikrarsızlığı futbolculardan mı, hocadan mı?
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RIDVAN DİLMEN: Fenerbahçe'nin yenilmesi daha iyi olacaktı. Korkarim ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına tutar bu hocayı. Fenerbahçe'nin lider olduğu zamanlarda söylüyordum ben, 'görünen köy klavuz istemez' diye, dalga geçiyorlardı benimle. Bir başkan kendisine ancak böyle kötülük yapabilir. Ali Koç da teknik direktörü takımda tutarak kendisine kötülük yapıyor. Fenerbahçe'de Ali Koç'a gösterilen tolerans kimseye gösterilmedi. Fenerbahçe'de bir hoca var. Şampiyonluk yaşamış falan, nerede? Çin, Yunanistan, Portekiz falan. Böyle bir öz geçmiş ile olmaz. Benim hissettiğim Fenerbahçe'de oyuncular Pereira'ya güvenmiyorlar. Bazı taraftarlar Ali Koç için Pereira'ya da güvenmişlerdi. Ama sonuçların ardından onlar da güvenlerini kaybetti. Ali Koç'a olan da güvenleri azaldı.
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ENGİN VEREL: Ne olursa olsun bu kadro "Şampiyonluğa oynayacak kadar" iyi değil. Yenilen ikinci golü de garip karşılamıyorum çünkü teknik direktör de yok. Gerçi her şeye rağmen direkten dönen 4 top olmasa bu maç özelinde F.Bahçe kazanırdı... Birileri büyü mü yaptı acaba? Beraberlik zor geldi. / AKŞAM
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OKTAY DERELİOĞLU: İlk golde kaleci Berke'nin de net bir hatası vardı. Zaten kırılgan bir takım olan Fenerbahçe için yenilen ilk gol sonrası işler daha da zorlaştı. Yapılan değişiklikler sonrası da Fenerbahçe kaos futboluna döndü. Futbolcular gerilimin de artmasıyla panik yaptı ve Kayseri ikinci golü buldu. Fenerbahçe son anlarda iki gol bularak 1 puanı alsa da bu taraftarları tatmin etmedi. Son 4 lig maçında alınan 1 puan Fenerbahçe seviyesinde kabul edilemez. Fenerbahçe'de mevcut durumun değişmesi gerekiyor. / TAKVİM
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GÜNTEKİN ONAY: Fenerbahçe’de, kadro tercihinden tamamen bağımsız olarak net bir hücum planı var mı? Yok... Varsa da kesinlikle sahaya yansımıyor. Rakip ceza alanı civarına gidince yapılan şuursuz ortalar veya orta alanda topu kazanıp geçiş hücumlarıyla gol bulmayı ümit eden bir Fenerbahçe... Üst üste gelen 3 yenilginin ardından iç sahada alınan bu mucizevi 1 puan Fenerbahçe için sevindirici mi? Asla değil. Değişmesi ve düzeltilmesi gereken çok şey var sarı lacivertlilerde ve görünen o ki Pereira bunu yapamayacak. / HÜRRİYET
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SERCAN HAMZAOĞLU: Maça istekli başlayan bir Fenerbahçe ama rakip sert ve tam konsantre. Ayağa gelen bir penaltı fırsatı. Bu kez İrfan Can kaçırıyor. Sen penaltıyı kaçırırsan maçı da ateşe atarsın. İrfan Can 10-15 dakika kıpırdıyor tempolu oyunda yok ayağa oyunda var. O da penaltıdan sonra çok büyük bir düşüş yaşadı. Pereira’nın Sosa ile başlamamasına şaşırdım. Bir sakatlığı yoksa mutlaka 11’de olmalıydı. Berke’nin hatalı çıkışları çok can sıktı. Çok genç bir kaleci, böyle böyle gelişecek ancak Fenerbahçe’de hata kaldırmaya hiç müsait bir zamanda değil onun şansına. Pelkas kafa olarak bitmiş. Kim yine her zamanki gibi savaşıyor. Pereira üç değişiklikle ikinci yarıya başladı yani ben ilk yarıda yanlış yaptım dedi. Ama Mesut Özil hamlesi için ikinci golün yenmesini bekledi. Hocanın bu takıntıları can sıkmaya başladı. Trabzonspor maçında hakem hatası var demiştik ama ondan sonraki üç maçta kimse hakemden bahsetmiyor ve ona rağmen 8 puan uçup gidiyorsa herkes şapkasını öne koymalı. Bunu da görmezden gelirsek yanlış yapmış oluruz. Fenerbahçe tribünleri 2-0’dan sonra yönetimi istifaya davet etti. Ali Koç yönetimi 4. sezonunda yine bu kadar erken ümitleri boşa çıkarırsa bu tür tepkiler her kötü sonuçta artarak devam eder. Galatasaray derbisi Fenerbahçe’de taşları daha çok yerinden oynatabilir. Orada alınacak bir mağlubiyet artık sabır bırakmaz./HABER GLOBAL