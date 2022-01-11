Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor yenilgisini yorumladı: "Gitsinler Hull City'de oynasınlar"
11 Ocak 2022 09:34
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi. Yazar görüşlerinin tamamını okumak için paragraf sonunda ismi verilen gazeteyi satın alabilirsiniz.
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GÜNTEKİN ONAY: Hücumda sadece İrfan can, Demirspor savunmasını zorladı. Valencia çok top ezerken, sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Pelkas tanınmayacak haldeydi. Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 yenik duruma düştükten sonra da gereken reaksiyonu göstermedi. Maç kaybedilir ancak dünkü mücadeleden uzak isteksiz görüntü, böylesine büyük formayı giyen oyuncu grubuna yakışmadı. Pereira’nın ayrılmasından sonra 3 hafta geçti ve takımı teknik adamsız bırakan Fenerbahçe yönetimi de bu tabloda pay sahibi. (HÜRRİYET)
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GÜRCAN BİLGİÇ: Başkan Ali Koç, haberci arkadaşlara teknik adayları olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü, önemli isimlerin sezon başını işaret ettikleri söylüyor. Seyirci tepkileri için trollerin altını çiziyor ama samimi taraftarların benzer umutsuzluklarda olduğunu da bilmeli. Başkan bu sezonun üstünü çizmiş, belli… Ama bir an önce takımı Haziran'a sağlıklı taşıyacak otoriteyi Samandıra'ya getirmeli. Burası Fenerbahçe, "Nasıl olsa" diye bakmaz kimse. Tribündeki taraftar iddialıysa, sahada da aynısını ister. Fenerbahçeli vazgeçmez. Haberi olsun. (FOTOMAÇ)
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ERCAN GÜVEN: Hedefsiz, hocasız, ümitsiz, kişisel hedefleri bile kalmamış futbolcular topluluğu haline gelmiş ve sonuç olarak “fiilen yönetimsiz” sayılabilecek Fenerbahçe’den sadece ligin ikinci yarısı başlıyor diye mucizeler bekleyemezdi kimse. Malzeme ve koşullar böyle… Ama bu ne böyle? “Zaten Kadıköy de artık yabancı değil mağlubiyetlere. Varsın bir de Adana Demirspor kazansın” diyen varsa ortaya çıksın! Ama bilinsin; zor biter Süper Lig’in ikinci yarısı. Bitse de Fenerbahçe’yi bu hale getirenler göremez bittiğini. Evden izlerler. Bu başarısız bir sezon değil sadece… Yıkım var sanki Kadıköy’de. Etkileri gelecek sezonlara da taşacak bir yıkım. Nereye kadar sürecek bakalım. (MİLLİYET)
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de ikinci yarıda yapılan hiçbir oyuncu değişikliğinden katkı gelmedi. Hâlâ aynı takım tertibi hataları devam ediyor. Orta saha oyuncuları Pelkas-İrfan Can'dan kanat forvetleri icat ediliyor. Bu şekilde önemli bir 10 numara olan Pelkas'tan yararlanılamıyor. Takımın bir planı ve programı yok. Zaten teknik direktörsüz takımda hele lig hedefi de bitmişken futbolcuların idmanda iyi çalışıp maçlara motive olmaları mümkün mü? Mert Hakan ilk yarıda rakibin hiçbir teması yokken penaltı almak için çığlık atarak kendini yere attı. Bundan sonra golü atan Belhanda'ya sataştı. Fenerbahçe forması altında futbol mu oynayacaksın kabadayılık mı yapacaksın? (SABAH)
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AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe'de yıkım devam ediyor... Hem de ne yıkım. Puan kayıpları, kötü futbol, umut bağlanan oyuncuların rezillikleri. İşte dün gecenin özeti bu...Fenerbahçe'de oynayan birçok oyuncunun yeri, asla Fenerbahçe değil. Gitsinler Hull City'de oynasınlar. Buna Mesut Özil de dahil. Belki kaleci Berke, Hull City'de oynayamayabilir. Sadece Fenerbahçe için değil, Ali Koç için de bundan sonra her şey çok zor. (SABAH)
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ENGİN VEREL: Fenerbahçe'nin topçusuysan Kadıköy'de rakibini futbolunla döveceksin, kendini ceza sahasında yere atarak penaltı almaya çalışmayacaksın. İşte bunlar Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakışmayan görüntüler, yoksa şampiyonluktan uzaklaşmışsın, kötü top oynamışsın, kendi sahanda mağlup olmuşsun, bunlar önemli değil. Önemli olan büyüklük ismine yakışır şekilde her alanda davranmak. İşte bunlar yaşanırken 70'inci dakikada seyircinin "Yönetim istifa" diye bağırması da açık söyleyeyim camiayı destekleyen bu güzel topluluğa yakışmadı. Tamam, her şeye kızabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama daha maç bitmeden bu tür tepkileri koymak bu büyük camianın 12 numarasına yakışmadı. (AKŞAM)
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İLKER YAĞCIOĞLU: Herşeyden önce hocası olmayan, yönetimi sürekli eleştiri alan ve liderin bu kadar gerisinde kalmış bir takımın puanlar kaybetmesi beni şaşırtmıyor. Ama her şey bir tarafa oyuncuların kendi gelecekleri adına bu takımda kalabilmesi için gerekli çabayı göstermemelerine şaşırıyorum. Başka Fenerbahçe yok. Gittikleri zaman ne kaybettiklerini anlarlar. Açıkçası bundan sonra Fenerbahçe'nin iç sahada oynayacağı her maç oyuncular için kabus gibi olacak. Her maçta seyircinin büyük protestosuyla karşılaşacaklar. Burası net... (TAKVİM)
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OKTAY DERELİOĞLU: Fenerbahçe Yönetimi Pereira'nın takımdan ayrılmasındtan sonra bir türlü teknik direktör işini çözemedi. İster istemez oyuncular da bu durumdan etkilendi. Büyük takımlar hedefsiz kaldıkları zaman böyle skorlar alabiliyorlar. Fenerbahçe ikinci yarının başında yediği golle iyice demoralize oldu. Taraftarının tepkisi sonrası futbolcular psikolojik olarak etkilendi. Sonrasında da mağlubiyet geldi. Fenerbahçe için söylenecek bir söz yok! Sezon başındaki yanlış tercihler ve sonrasında gelen kötü sonuçlarla ligde bir sezon daha kaybedildi. Fenerbahçe bir an önce teknik direktörünü bulmalı ve yeni sezonun çalışmalarına başlamalı. Fenerbahçe taraftarının artık başarısızlığa katlanacak gücü kalmadı. (TAKVİM)
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REHA KAPSAL: Koşacak ve eforlu oyunu oynayacak hiçbir halleri yok. Geriye yardıma gelen ileri gidemiyor. İleri giden geriye savunmaya dönemiyor. Sahada resmen iki parçalı oyun vardı. Rakibin geniş alanlar yakaladığı ve rahat bir antrenman havasında oynadığı bir 90 dakika oldu. Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 3.5 sezonda 60 oyuncu transfer etti. 8 teknik adamla çalıştı. 2 tane de sportif direktör getirdi. Yaklaşık 365 gün teknik adamsız ve takımın başı boş kaldığı çok ciddi bir zaman dilimi geçirdi. Yanlış planlama ve kötü organizasyon tabii ki kaçınılmaz son olan başarısızlığı getirdi. Bu gelinen son durum üniversitelerde bile 'tez' konusu olabilir. (FOTOMAÇ)
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NİHAT KAHVECİ: "İlk yarıdaki Fenerbahçe çok kötü. 1 aydır Fenerbahçe arıyor. Hoca arıyor, forvet arıyor, formatını, sistemini, kombinasyonunu arıyor. Biz sürekli Sosa neden yok? Pelkas Nedem oynamıyor? Novak niye mevkisinde değil gibi sorularla Pereira'yı eleştirdik, hep ona yüklendik genel kamuoyu. Pereira kurtarıcıymış diyorum ben şimdi. Oyuncular o rahatlıkla, biz ne yaparsak yapalım sadece hocayı eleştiriyorlar demişler gibi izlenim alıyorum. İstek ve arzusuz futbol var Fenerbahçe'de"
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METİN TEKİN: Teknik direktörsüz bu işler olur mu? Bilemem ama takımda bir liderin olmaması yönetmensiz bir film çevirmeye benzer. Evet başkanlar transferi yapar, oyuncular çıkar oynar ama oyunu kim kurar bunu çok es geçtiler. Oyunun koreografisi, planı oyunun psikolojisindeki faktörler, takımın hali bunların hepsi soyunma odasında konuşan liderin işidir.
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ÖNDER ÖZEN: Fenerbahçe bu duruma ilk kez düşmüyor. Bir kaç yıldır lig bitmiş gibi Fenerbahçeler izledik, bir kaç yıldır hiç grup hedefi hiç kulüp hedefi, hiç bireysel hedef kalmamış gibi oyuncular da izledik bunun üzerine Fenerbahçe'nin yönetim kurulu ve Fenerbahçe'nin profesyonelleri biraz üzerinde çalışmalı. Nedir bunun sebebi? Fizik olarak hazırsınızdır, teknik-taktik olarak hazırsınızdır veya yoktur ama mental, zihinsel hazırlığınız varsa veya performansın önüne bir takım psikolojik engeller geçmemiş ise böyle olmaz.