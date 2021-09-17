Spor yazarları, E.Frankfurt-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Almanya'da galibiyet kaçtı
Spor yazarları, UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdiler. Yazıların tamamını, yazarların isimlerinin yanında yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
17 Eylül 2021 08:32
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Serdar Ali Çelikler/Habertürk: Uzun zaman sonra Fenerbahçe'yi bu kadar ısırgan, tempoya tempo ile karşılık veren, bir oyun planı olan bir şekilde görmemiştik. Daha maçın başında öne geçilebilirdi. Sonuçta F.Bahçe bu grupta ilk ikide yer alabileceğini gösterdi. Yönetim de artık devre arasında tartışılmaz bir kalite takviyesi yapması gerektiğini umarız daha iyi kavrar.
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Gürcan Bilgiç/Fotomaç: Yeni ve genç bir takımın, kendisini Avrupa tartısında görmesi, elindeki galibiyeti kaçırması, rakibini kilitlemesi ve çekinmeden – korkmadan öne koşması gecenin güzelliği… İyi, daha iyi olacaklar.
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Ercan Güven/Milliyet: Fenerbahçe henüz “olmadı” deniyor ya… Sebebi dakikalar içinde böylesine hızlı hüviyet değiştirmesinden. Baskı yapan taraftan baskı yiyen tarafa çok çabuk geçmesinden. İkinci yarıya maçın başındaki kadar olmasa da daha düzenli ve compakt başladı Fenerbahçe ancak oynadığı futbolla galibiyet hayaldi.
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Uğur Meleke/Hürriyet: Fenerbahçe de Frankfurt deplasmanında kendisinin iki katı bütçeye sahip Eintracht’ın karşısına çıktı. Eintracht geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni yalnızca 1 puanla kaçırmış bir takım. Fenerbahçe, Frankfurt’ta daha fazla şut atan, daha fazla pozisyona giren ve özellikle ilk devrede daha üstün olan taraftı. Sarı lacivertliler de grubun en zor maçından çok değerli bir 1 puanla döndüler bence.
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Senad Ok/Milliyet: Maçta çok etkili olmayan Rossi’nin çıkması beklense de Pereira futbolcuyu sahada tuttu. Bunun karşılığını da son dakikada almaya çok yaklaştı. Rossi, Pelkas’ın koşusunu ara pasıyla gördü. Kalecinin müdahelesi sonrası kazanılan penaltıyı Pelkas kaçırdı. Dönen topu Berisha tamamlasa da VAR incelemesi sonrası futbolcunun vuruştan önce ceza sahasına girdiği tespit edilince gol iptal edildi. Sarı-lacivertliler etkili oynadığı maçta galibiyeti kaçıran taraf oldu.