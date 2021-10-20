Spor yazarları, Beşiktaş-Sporting maçını değerlendirdi: "Sporting'in direklere takıldığı ya da Ersin'in kurtarışları olmasa mağlubiyet hezimete de dönüşebilirdi"
20 Ekim 2021 08:32
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Spor yazarları, Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a 4-1 kaybettiği mücadeleyi yorumladılar. Yazarların görüşlerinin tamamını, paragraf sonunda ismi verilen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz.
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UĞUR MELEKE: Üç golde de kaptan stoper Coates’e bu kadar rahat kafa vurdurulması gerçekten acı. Sanırım bir kez daha şu hususun altını çizmek gerek: Futbol saha dışında kurgulanan, saha içinde uygulanan bir oyun. Sporting de iyi çalışmış bu kurguya. Maçın kırılma anı, ilk yarının uzatma anlarında iptal edilen Teixeira golü. Eğer o saniyede biraz şanslı olsaydık soyunma odasına tek farkla geride girmek daha farklı bir ikinci devre getirebilirdi. İki farklı geride oynamak zor. Beşiktaş ikinci yarıda çok risk aldı, orta sahalar çok rahat geçildi, karşılıklı pozisyonların olması doğal. Maç teknik olarak ilk 45’te bitmişti zaten. / HÜRRİYET
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ATTİLA GÖKÇE: Sakatlıklar, şanssızlıklar, olumsuzluklar üst üste gelince Beşiktaş’ta “öğrenilmiş çaresizlik“ süreci başlıyor. Kadro zenginleşti, derinleşti. Dertler de depreşti. Sakatlar oyuna döndüler, maç formuna dönemediler. Sergen Yalçın gergin bir sezon yaşıyor. Dokuz haftada 2 lig yenilgisi üstüne dört gollü Sporting darbesi. Kartal’ın ayarı da bozulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi’nde önce fikstürün azizliğine uğradılar. Dortmund ve Ajax gibi iki “ağır” sıkletle başladılar. Üst üste iki yenilgi. Boydaşı, akranı diye kabullendiğimiz Sporting Lizbon da Dolmabahçe’de darbe üstüne darbe indirdi. Dahası da var. Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’ndeki hesap ve hevesini kaybetti. Bu nedenle onu suçlayamayız, eleştiremeyiz. Elinde olmayan nedenler bir araya geldi. Grup üçüncülüğü ile UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak da hocaya heyecan vermiyor. Kısacası, bu macerayı bir an önce sonlandırmak ve lige dönmek istiyor. Maça bakarsak… Sporting Lizbon’la Beşiktaş arasında gömlek farkı var. Onlar daha çabuk, daha atak, daha dayanıklı ve daha iyi oynuyor. Bireysel becerileri de oldukça gelişmiş, yıldız düzeyine erişmiş futbolcuların takımı…/ MİLLİYET
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GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş’ın acilen takım sertliğini artırması şart. Alex Teixeira sol önde de düşünülebilir. Dün Batshuayi ve Ghezzal dışında hücumda çözüm arayan yoktu. Kabul edelim ki Beşiktaş’ın bu savunma hattı Şampiyonlar Ligi seviyesinin altında. Bu arada Beşiktaş’ın rakip analizi yapan ekibi, Sporting’in bu duran top setlerini neden incelemez? İlk iki golün sahibi olan stoper Coates geçen sezon 7 gol atmış. Maç öncesinde ısınırken de aynı seti çalıştılar ve oyun içinde uygulayıp 3 gol attılar. Pes vallahi! / HÜRRİYET
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LEVENT TÜZEMEN: Devler Ligi arenasında Beşiktaş bir büyük takıma yakışmayacak hatalı goller yedi. İlk Dortmund maçında Beşiktaş golü, rakibin taç atışından yemişti. Sporting kaptanı Coates birbirinin kopyası iki tane kafa golü attı. Portekiz takımının zaten duran toplarda etkili olduğu biliniyordu. Coates'e attığı ikinci gol öncesi önlem almamak çok şaşırtıcıydı. Beşiktaş, Dortmund ve Ajax'a kaybederken bile bu kadar dağınık, uyumsuz bir futbol sergilemedi. Sakatlıktan dönen oyuncular fizik olarak rakiple mücadele edecek güçte değildi. Souza orta alanda yeterli desteği alamadı ve baskıdan kurtulamadı. Beşiktaş bu yenilgiyle bence Avrupa defterini erken kapattı. Çünkü Sergen hocanın 'Avrupa Ligi'ne sıcak bakmadığını duymuştum. / SABAH
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ERMAN ÖZGÜR: 2. yarıda Ghezzal hücumda kımıldanınca Batshuayi'nin savunma arkası koşuları ile 1-2 pozisyon üretmemize rağmen farkın büyümemesi tamamen şans ile ilgiliydi. Sporting Lizbon'un direklere takıldığı ya da Ersin'in kurtarışları olmasa mağlubiyet hezimete de dönüşebilirdi. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne uygun, güçlü bir kadro yapmak kadar o oyuncu kadrosunu başarıya konsantre etmek de önemli bir kriter. /FANATİK
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ALİ GÜLTİKEN: Duran toplar her takım için tehlike yaratabilir. Ama aynı golleri fotokopi gibi yemek Beşiktaş'a yakışmadı. Rakibin kopyala, kes, yapıştır şeklinde ön direğe attığı ve oradan sektirdiği toplar, iki gol ve bir penaltıya sebebiyet verdi ki anlamak mümkün değildi. Coates attığı iki gol ve yaptırdığı bir penaltıyla hem maçın adamı oldu hem de Beşiktaş'ın ipini çekti. Bu işler Şampiyonlar Ligi seviyesinin işleri değil. Bu kadar basit hatalarla gol yerseniz dün akşamki gibi hem maçı erken kaybedersiniz hem de oyunun kalan süresi ızdırap haline döner. / SABAH
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SİNAN VARDAR: Beşiktaş dün baskılı bir futbol ortaya koyarken kazanması gereken bir mücadeleden sahadan farklı yenik ayrıldı. Siyah-Beyazlı takımda özellikle Batshuayi gol kaçırma rekoru kırarken, yenilen çok basit goller maçın kaderini belirledi. Sporting ilk yarıda üç kornerden 3 gol çıkarırken diğer kornerlerde de yüreğimiz ağmıza geldi. Sporting'in ilk iki golü birbirinin aynısıydı. Hani maçın özetini seyreden biri 'Golün tekrarını mı seyrediyorum' düşünecek cinstendi. / FOTOMAÇ
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BİLAL MEŞE: Beşiktaş’ın Sporting maçının onbiri, gerek Sergen hocanın, gerekse camianın ve bizlerin beklediği kadroydu. Devler Ligi’nde yerli - yabancı sınırı yok, kimi oynatırsan, oynat! Sakatlık olmasın Beşiktaş’ın şu kadrosu iç hatlarda uzak ara şampiyon olur. Transferlere bakarak, Kartal’ın Devler Ligi’nde kalıcı olacağı yolunda öngörüde bulunmuştuk, biz de sakata geldik anlayacağınız! Üst tura geçme umudu, artık mucizelere kaldı, UEFA bile tehlikeye girdi! / MİLLİYET
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OKTAY DERELİOĞLU: Üst düzey maçlarda sonucu ufak tefek ayrıntılar belirleyebiliyor. Hücumda daha becerikli olsak belki farklı olabilirdi. Sakatlıktan gelen oyuncuların henüz tam hazır olmadığını da dün gördük. Alex Teixeira'nın golü ofsayta takılmasa devre arasına Beşiktaş çok moralli girebilirdi ama bunlar hep ihtimal. Beşiktaş 3. maç sonunda da puansız kalınca artık işi çok zorlaştı. Hatta grubu 3. bitirmek bile artık kolay değil. 2. yarıda golleri kaçıran yine Beşiktaş'tı ama gol yine rakipten geldi. Beşiktaş dün gece savunma anlamında geçer not alamadı diyebiliriz. / TAKVİM
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İLKER YAĞCIOĞLU: Bu seviyedeki bir takım ve oyuncuların rakibin kullandığı 4 kornerde kalelerinde 3 gol görmesi affedilecek hatalar değildir. İkinci yarıda Beşiktaş'ın şuursuz baskısına karşı rakibin iki direkten dönen topu ve girdiği çok daha net gol pozisyonları vardı. Sonuçta bu seviyede yakaladığınız pozisyonu atacaksınız ve basit hatalar yapmayacaksınız. Yoksa onca emeğiniz boşa gider. Beşiktaş dünkü yenilgiyle gruptaki üçüncülük şansını da zora sokmuş oldu. / TAKVİM
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SERDAR SARIDAĞ: Şu durum çok net artık... Beşiktaş’ın gol atmasında bir sorun yok. Sorun Beşiktaş’ın çok basit goller yemesinde. Dortmund, Ajax ve Sporting gibi takımlardan gol yemek normal ama birebir benzer golleri yiyorsan bu durum elbette konuşulur. Sadece dün gece değil, Başakşehir maçında yenilen son iki gole bakın; birbirinin aynısı. 3-0’dan 3-3 olan Adana Demirspor maçını buraya yazmıyorum bile. Coates’in 15 ve 27’de attığı gollerde Sporting’in kaptanın bu kadar boş kalması kabul edilebilir durum değil elbette. Üstüne bir de VAR’dan gelen penaltının Sarabia tarafından 44’te gole çevrilmesi ise iki atana bir bedava gibi oldu. / MİLLİYET
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FATİH DOĞAN: 'Postacı bile iki kez kapıyı çalmaz' derler. Sporting, ilk 30 dakika iki kez kapıyı çaldı. İki korneri, aynı köşeden aynı noktaya ortaladı ve Coates aynı şekilde sektirilen topu fotokopi çekilmiş gibi iki kez kafayla filelere gönderdi. İşin en acı tarafı, bir gol bulmak için varını yoğunu ortaya koyduğun dakikalarda çalışılmış duran toptan 2 gol yemen değil! En acısı iki golde de pozisyon hatası olan Welinton'ın ikinci gol öncesi Batshuayi'yi eliyle düzeltip nasıl pozisyon alacağını göstermeye çalışması! Tam trajikomik olay. Batshuayi kibar adam "Git kendine akıl ver" dese yeridir! Hırs, niyet ve mücadelede sorun yok. Ancak bu pozisyonlarda, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu vasatsa, bu daha da belirginleşiyor! / SABAH