Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi: Bazen 0-0 zafer olabiliyor işte
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında 0-0 biten karşılaşmayı değerlendiren yazarlar, sarı-kırmızılı ekibin turu İstanbul'da geçebileceği konusunda birleşti
11 Mart 2022 09:01
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Mehmet Demirkol: 'Torrent rakibi, kendi takımından daha iyi tanıyor' demiştim. Avantajı buydu. Dün, Galatasaray'ın Avrupa macerasını da iyi analiz ettiğini gördük. Terim'in planını da iyi analiz etmiş belli ki. Bu onu sadece iyi değil, mütevazı ve olgun bir teknik adam da yapıyor. Bazen 0-0 zafer olabiliyor işte. Gocunmamak; sevinmek, umutlanmak lazım.
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Uğur Meleke: İspanyol teknik adam Torrent de haliyle, gerek ilk 11, gerek taktik olarak Avrupa Ligi gruplarındaki Galatasaray’ı taşımaya çalıştı dünkü maça. İkinci yarıda Galatasaray hemen hemen ileride hiç top tutamadı, maç neredeyse tek bir kale önünde geçti. Ama bir adam, rövanşa umutlu gidilmesinin ana sebebi... Inaki Pena, gerek soğukkanlı kurtarışları, gerekse akılcı paslarıyla yıldızıydı dün sahanın. Galatasaray orta sahasında da bir Pena olsa, belki topu daha fazla ayağında tutabilirdi sarı kırmızılı takım.
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Ali Ece: Fatih Terim döneminde UEFA Ligi’nde zorlu grupta liderlik getiren, derli toplu geçiş oyunu mirası ile halefi Torrent’in yıllarca çalıştığı Barcelona’yı avucunun içi gibi bilmesi birleşince ilk yarıda Napoli maçının aksine Galatasaray tarafından başarıyla etkisizleştirilmiş bir Barcelona izledik. Kaleci Inaki Pena, Memphis’in birisi frikikten iki şutunda kritik kurtarışlara imza attı. Marcao ve Nelsson ikilisi, markaj, müdahale, top kesme, pas araları gibi asli defansif görevlerini kusursuz yaptılar.
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Bülent Timurlenk: Ligdeki hikâye başka ama Avrupa Ligi'nde buraya namağlup gelen ve Camp Nou'dan yine yenilmeden çıkan G.Saray için maç günü şu satırı düşmüştüm başlığa: 'Rövanşa 50 bin kişiyi getirin.' Gelecekler elbette ve Barça'nın tünelden çıkışını bekleyecekler… Söyleyecek daha çok şeyi var, olmalı G.Saray'ın…
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Oğuz Dizer: Türk futbolu adına son derece önemli bu 90 dakikada Torrent ne yaptı? Barcelona ve Xavi'ye harbiden acı çektirdi. Hücum oynama şansı olmayan Galatasaray'ı, haddini hududunu bilerek oynamaya sevketti. Gayet sakin, bloklar arası ilişkiyi sağlam tutarak olası tropikal fırtınayı durdurdu. Pena, Taylan, Boey, Berkan mükemmeldi. Xavi ekibini Busquets, Dembele, Aubameyang gibi starlarla beslese de 'para' etmedi. Gelelim şimdi ASY NEF Arena podyumuna… Sen Galatasaray’sın başarırsın nokta.