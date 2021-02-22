South Park'tan Koronavirüs salgını temalı özel bölüm
En başarılı çizgi dizilerden biri olarak kabul edilen kara mizah türündeki South Park, salgın konulu ikinci özel bölümüyle ekrana gelecek.
22 Şubat 2021 10:22
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ABD yapımı ünlü animasyon komedi dizisi South Park, ikinci kez Koronavirüs salgınını konu edinecek. Diziyi yayınlayan Comedy Central kanalı, 10 Mart'ta South ParQ The Vaccination Special adıyla yeni bir salgın özel bölümü yayınlanacağını duyurdu.
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Yeni bölümde, kasabada coşkulu bir Covid-19 aşısı olma heyecanı yaşanırken, çocuklar öğretmenleri için aşı bulmalarını engellemeye çalışan militan bir grupla karşı karşıya gelecek.
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Salgın konulu bir saatlik ilk özel bölüm, son yedi yılın en yüksek reytingini almıştı.
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Bölümde, Stan, Cartman, Kyle ve Kenny 'yeni normal'de okula dönüyorlardı.