Sosyal medyayı en iyi kullanan sanatçı ve influencer’lar belli oldu
Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri sahiplerini buldu
21 Ekim 2020 21:18
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Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri sahiplerini buldu. İşte, Social Media Awards Turkey 2020’de sosyal medyada sergiledikleri başarılı performans ile ödül kazanan sanatçı ve influencer’lar...
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En İyi Facebook Kadın Müzik Sanatçısı - Sıla
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En İyi Facebook Erkek Müzik Sanatçısı - Teoman
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En İyi Facebook Kadın Oyuncusu - Beren Saat
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En İyi Facebook Erkek Oyuncusu - Kıvanç Tatlıtuğ
623
En İyi Twitter Kadın Müzik Sanatçısı - Yıldız Tilbe
723
En İyi Twitter Erkek Müzik Sanatçısı - Haluk Levent
823
En İyi Twitter Kadın Oyuncusu - Gülse Birsel
923
En İyi Twitter Erkek Oyuncusu - Cem Yılmaz
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En İyi Instagram Kadın Müzik Sanatçısı - Hadise
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En İyi Instagram Erkek Müzik Sanatçısı - Tarkan
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En İyi Instagram Kadın Oyuncusu - Serenay Sarıkaya
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En İyi Instagram Erkek Oyuncusu - Aras Bulut İynemli
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En Başarılı Facebook Influencer'ı - Cezmi Kalorifer
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En Başarılı TwitterInfluencer'ı - Biliyor Muydunuz
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En Başarılı Instagram Influencer'ı - Burak Altındağ
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En Başarılı YoutubeInfluencer'ı - Berkcan Güven
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En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer'ı - Ceyda Düvenci
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En Başarılı Finans Influencer'ı - Özgür Demirtaş
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En Başarılı Gastronomi Influencer'ı - Vedat Milor
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En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer'ı- Dilara Koçak
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En Başarılı Teknoloji Influencer'ı - Barış Özcan
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