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Sosyal medyayı en iyi kullanan sanatçı ve influencer’lar belli oldu

Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri sahiplerini buldu

21 Ekim 2020 21:18

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Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri sahiplerini buldu. İşte, Social Media Awards Turkey 2020’de sosyal medyada sergiledikleri başarılı performans ile ödül kazanan sanatçı ve influencer’lar...

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En İyi Facebook Kadın Müzik Sanatçısı - Sıla

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En İyi Facebook Erkek Müzik Sanatçısı - Teoman

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En İyi Facebook Kadın Oyuncusu - Beren Saat

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En İyi Facebook Erkek Oyuncusu - Kıvanç Tatlıtuğ

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En İyi Twitter Kadın Müzik Sanatçısı - Yıldız Tilbe

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En İyi Twitter Erkek Müzik Sanatçısı - Haluk Levent

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En İyi Twitter Kadın Oyuncusu - Gülse Birsel

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En İyi Twitter Erkek Oyuncusu - Cem Yılmaz

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En İyi Instagram Kadın Müzik Sanatçısı - Hadise

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En İyi Instagram Erkek Müzik Sanatçısı - Tarkan

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En İyi Instagram Kadın Oyuncusu - Serenay Sarıkaya

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En İyi Instagram Erkek Oyuncusu - Aras Bulut İynemli

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En Başarılı Facebook Influencer'ı - Cezmi Kalorifer

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En Başarılı TwitterInfluencer'ı - Biliyor Muydunuz

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En Başarılı Instagram Influencer'ı - Burak Altındağ

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En Başarılı YoutubeInfluencer'ı - Berkcan Güven

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En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer'ı - Ceyda Düvenci

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En Başarılı Finans Influencer'ı - Özgür Demirtaş

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En Başarılı Gastronomi Influencer'ı - Vedat Milor

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En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer'ı- Dilara Koçak

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En Başarılı Teknoloji Influencer'ı - Barış Özcan

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