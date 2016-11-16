Sosyal medyanın yeni çılgınlığı: Süper Ay değil, lavaş ekmeği
16 Kasım 2016 17:36
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda meydana gelen ve Süper Ay pazartesi gecesi gökyüzünde bir şölen yaşanmasına neden oldu.
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70 yıldır insanlığın gördüğü en büyük Süper Ay nedeniyle milyonlar bu anı fotoğraflamak için kameralarına sarıldı.
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Ancak bu gökyüzü olayını ilginç bir trende dönüştürenler sosyal medyanın gücünü bir kez daha kanıtladı.
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Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayınlan bu akımın ardından binlerce kişi Süper Ay'ı fotoğraflamak yerine kendi Süper Ay'larını yarattı.
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Lavaş ekmeği (Tortilla) ekmeği ile kendi Süper Ay fotoğraflarını yaratan kullanıcılar Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında kısa sürede yeni bir akım başlattı.
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