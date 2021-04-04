Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan 8 viralin hikayesi
04 Nisan 2021 11:34
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Metin, görsel v.b. herhangi bir formatta internette bir başkasına, tıpkı bir virüs gibi aktardığınızda, bu zihinler arası kültürel aktarım öğelerine “Internet Meme” deniyor. En popüler 8 Meme’in hikayesi:
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Side-Eyeing Chloe 2010 yılından önce Facebook dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmayan bir ailenin kızı olan Chloe’yi “yanlışlıkla MEME” olmuş. Chloe’nin ilk olarak ablasıyla bir videosu viral olmuş. 2013 yılında Disneyland’e giden aile araçta bir video çekiyor. Videoda Chloe’nin ablası Lily ağlarken kamera bir anda Chloe’ye dönüyor ve o meşhur sahne yaşanıyor. Annesini internete yüklediği video sasesinde küçük Chloe meşhur oluyor. Nereye giderlerse gitsinler herkes Chloe’yle fotoğraf çektirmek istiyor ve onu izliyorlar.
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Blinking White Guy Giant Bomb isimli video oyun inceleme ve haberleri platformunda çalışan Drew Scanlon “Unprofessional Fridays” isimli haftalık Premium showda oyun oynarken o meşhur sahne yaşanıyor. Starbound isimli video oyununu oynarken “gamer” arkadaşlar Scanlon’a bir sürpriz yapmışlar. Video kaydını alan izleyiciler Scanlon’ı gif’e dönüştürüp birkaç saat içinde dünyanın en meşhur “Meme’leri” içine sokmayı başarmışlar. Bu arada Scanlon bu sayede ünlü olmuş ve TV Showları vs. katılmış.
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Success Kid 2007 yılında kamera alan annesi 11 aylık Sam'in bir avuç kum yemek üzere olduğunu görür ve fotoğrafını çeker. Sam’in annesi fotoğrafı Flickr hesabına yükler yüklemez, ilk günden 300 like alıp fotoğraf popüler olur. 2009 yılında Sam'in lakabı Success Kid oluyor. Daha sonra Sam’in babası hastalanıyor ve çok pahalı “böbrek” ilaçlarına ihtiyaç duyuyor. Ailesi bunu ilk etapta kullanmak istemiyorlar ancak Success Kid’in babasının böbrek tedavisine ihtiyacı olduğu için, 1 dolar yollar mısınız diye bir Tweet atıyorlar çok ciddi miktarda bağış topluyorlar. Finalde Sam’in babası iyileşiyor. Kısacası bu “Meme”, bir çocuğun babasının yaşamasını sağladı.
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Kombucha Girl 2019 Ağustos ayında bir bankada güven ve yatırım hizmetlerinde çalışan Brittany Broski’nin TikTok ve Snapchat üzerinden Cosplay videoları izliyor. Daha sonra Broski yaptığı her şeyi bu platformlara eklemeye başlamış. Kombucha denerken kendini kaydeden Broski o meşhur videoyu çekiyor. TikTok’a yükledikten sonra hiç tepki almıyor ancak video Twitter’a Broski meşhur oluyor. Bu arada Broski bankada çalıştığı için kovulurum korkusu yaşıyor ve o kadar popüler oluyor ki bankadan Broski’yi kovuyorlar. Ancak bu Broski’yi en başında çok üzse de kendisi Super Bowl reklamlarında bile yer aldı. Milyonlarca takipçisi var ve günümüz ABD’nin en iyi Influencer’ları arasında yer alıyor.
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Ermahgerd Girl Maggie Goldenberger 1999 yılında ortaokullu olarak o dönem hemen herkesin yaptığını yapıp Goosebumps satın alıp okuyor. Maggie'nin Kaitlin isimli bir kız arkadaşı var, o da yine dönemin en popüler elektronik cihazı Polaroid kamera satın alıyor. Bu iki kız arkadaş kendilerine bir giyinme kutusu yapıp her anlarını çekiyorlar. Kaitlin bu meşhur fotoğrafı çekiyor. Bu fotoğrafı yıllarca saklıyorlar, 2012 yılında Goldenberger sırt çantasıyla Hindistan’a gidiyor. Bu arada Goldenberger hala durumdan haberi yok. ABD’ye geri dönünce her yerde fotoğrafını görüyor. Tshirtler, kupalar, tv reklamları, cosplayler vs. bir MySpace fotoğrafından sürecin bu hale geldiğini öğreniliyor. Maggie Goldenberger önce özel hayatının ihlal edildiğini düşünmüş ancak hemen sonrasında Game of Thrones partilerine bile davet edilince durumdan memnun olmuş.
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Disaster Girl Türkiye’de son dönemde en çok kullanılan “Meme” bu olabilir. Zoe Roth isimli çocuğun “Meme” olma hikayesi de oldukça garip. 2005 yılında babası, annesi ve erkek kardeşiyle aniden iki blok öteden yangın sireni sesi duyan Zoe, ailesi ile birlikte yamgına bakmaya gider. Arazi temizleme için evin yangın testine girdiği anlaşılmış. Babası Zoe'nin fotoğrafını yangına karşı çekiyor ve ardından fotoğrafı JPG isimli bir dergiye yolluyor. Zoe, anında üne kavuşuyor. Fakat Zoe’nin o dönemde oldukça şeytani bir gülümsemesi olduğu ve negatif olayların Meme’lerinde yer aldığı için kimse ona reklam falan teklif etmiyor. Zoe şu an 20 yaşında.
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Bad Luck Brian 2012’de Kyle’ın arkadaşları Reddit’e bir yıllık fotoğrafı ekliyorlar ve Kyle’ın tüm dünyası değişiyor. Kısa zamanda 4Chan ve birçok platformda viral olan Kyle’ın lise yıllığında kötü bir fotoğraf çekimi nedeniyle hayatı değişiyor.
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Andras Arato Arato, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca, profesyonel bir fotoğrafçının dikkatini çekiyor. Bunun üzerine kendisiyle iletişime geçen fotoğrafçı, Arato ile deneme çekimi yapıyor. Yapılan çekimler de çeşitli sektörlerde stok görseller olarak kullanılıyor. Bu süreçte kendine ait bir görüntüyü bulmak için internette arama yaptığını söyleyen fenomen, yüzünün viral hale geldiğini de o zaman öğrendiğini söylüyor. Arato'ya göre insanlar, gülümseyişi ile gözlerindeki ifadenin "inanılmaz" derecede üzücü olduğunu düşünüyor, hatta bu yaşlı adamı "acısını saklayan Harold" olarak nitelendiriyorlarmış.