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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

09 Mart 2022 16:24

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik  “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözleri tepki çekti. Sosyal medyada doktorlar Erdoğan’a #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketiyle cevap verdi. Etiket kısa sürede TT listesinin başına çıktı.

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”

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