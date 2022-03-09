Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
09 Mart 2022 16:24
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözleri tepki çekti. Sosyal medyada doktorlar Erdoğan’a #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketiyle cevap verdi. Etiket kısa sürede TT listesinin başına çıktı.
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”
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Sosyal medyada doktorlardan Erdoğan’a yanıt: “Gidecek olan hekimler değil”