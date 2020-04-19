Sosyal medya kullanıcıları paylaştı; işte "sosyal mesafeye saygılı" hayvanlar
Sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını değiştiren yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri arasında en öne çıkanlardan biri olan sosyal mesafeyi hayvanların da uyguladığı anları paylaştı. Market sıralarında insanlar arasında en az 1 buçuk metre mesafe olması beklenirken aynı mesafede durduğu görülen kediler ve köpekleri yüzleri güldürdü. İşte Bored Panda'nın derlediği sosyal mesafeye saygılı hayvanlar:
19 Nisan 2020 13:23
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Sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını değiştiren yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri arasında en öne çıkanlardan biri olan sosyal mesafeyi hayvanların da uyguladığı anları paylaştı. Market sıralarında insanlar arasında en az 1 buçuk metre mesafe olması beklenirken aynı mesafede durduğu görülen kediler ve köpekleri yüzleri güldürdü. İşte Bored Panda'nın derlediği sosyal mesafeye saygılı hayvanlar: