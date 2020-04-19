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Sosyal medya kullanıcıları paylaştı; işte "sosyal mesafeye saygılı" hayvanlar

Sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını değiştiren yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri arasında en öne çıkanlardan biri olan sosyal mesafeyi hayvanların da uyguladığı anları paylaştı. Market sıralarında insanlar arasında en az 1 buçuk metre mesafe olması beklenirken aynı mesafede durduğu görülen kediler ve köpekleri yüzleri güldürdü. İşte Bored Panda'nın derlediği sosyal mesafeye saygılı hayvanlar:

19 Nisan 2020 13:23

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Sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını değiştiren yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri arasında en öne çıkanlardan biri olan sosyal mesafeyi hayvanların da uyguladığı anları paylaştı. Market sıralarında insanlar arasında en az 1 buçuk metre mesafe olması beklenirken aynı mesafede durduğu görülen kediler ve köpekleri yüzleri güldürdü. İşte Bored Panda'nın derlediği sosyal mesafeye saygılı hayvanlar:

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Sosyal mesafe kurallarına uyan kediler

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Kedilerin banklarda sosyal mesafesi

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Polonya'da bir güvercin

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Japonya'da sıraya dizilmiş kediler

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Markette doğru noktada duran bir kedi

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Sosyal mesafeye uyan martılar

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Kurallara uyan bir köpek

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Yine sırada bir köpek

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Bir kedi market sırasında

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Köpekler arasında dikkat çeken sosyal mesafe

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Kediyle köpek arasında sosyal mesafe gerilimi

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Geyikler arasında da mesafe görülüyor

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Yine kediler, yine mesafe

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Köpekler arasında olması gereken mesafe

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Martılar düzenli aralıklarla duruyor

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