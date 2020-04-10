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Sosyal izolasyon günleriniz için 20 Bob Dylan şarkısı

Evden çıkamadığımız şu günlerde, müzik dünyasının en iyi hikaye anlatıcısını dinlemek ruhumuza iyi gelebilir. The Guardian gazetesinin müzik eleştirmeni Alexis Petridis, dünyanın tek Nobel Edebiyat Ödüllü müzisyeni Dylan'ın en güzel şarkılarını sıraladı...

10 Nisan 2020 11:19

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Evden çıkamadığımız şu günlerde, müzik dünyasının en iyi hikaye anlatıcısını dinlemek ruhumuza iyi gelebilir. The Guardian gazetesinin müzik eleştirmeni Alexis Petridis, dünyanın tek Nobel Edebiyat Ödüllü müzisyeni Dylan'ın en güzel şarkılarını sıraladı...

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20. A Hard Rain’s A Gonna Fall (1963)

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19. The Groom’s Still Waiting at the Altar (1981)

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18. Mr Tambourine Man (1965)

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17. Ballad of a Thin Man (1965)

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16. One of Us Must Know (Sooner Or Later) (1966)

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15. It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding) (1965)

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14. Things Have Changed (1997)

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13. The Lonesome Death of Hattie Carroll (1964)

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12. Tangled Up in Blue (1975)

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11. Girl From the North Country (1963)

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10. It Ain’t Me Babe (1964)

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9. Sad Eyed Lady of the Lowlands (1966)

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8. Not Dark Yet (1997)

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7. Positively Fourth Street (1965)

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6. Blind Willie McTell (1983)

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5. Desolation Row (1965)

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4. Subterranean Homesick Blues (1965)

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3. Idiot Wind (1975)

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2 Visions of Johanna (1966)

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1. Like a Rolling Stone (1965)

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