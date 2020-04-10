Sosyal izolasyon günleriniz için 20 Bob Dylan şarkısı
Evden çıkamadığımız şu günlerde, müzik dünyasının en iyi hikaye anlatıcısını dinlemek ruhumuza iyi gelebilir. The Guardian gazetesinin müzik eleştirmeni Alexis Petridis, dünyanın tek Nobel Edebiyat Ödüllü müzisyeni Dylan'ın en güzel şarkılarını sıraladı...
10 Nisan 2020 11:19
121
Evden çıkamadığımız şu günlerde, müzik dünyasının en iyi hikaye anlatıcısını dinlemek ruhumuza iyi gelebilir. The Guardian gazetesinin müzik eleştirmeni Alexis Petridis, dünyanın tek Nobel Edebiyat Ödüllü müzisyeni Dylan'ın en güzel şarkılarını sıraladı...