Soruşturmaya sosyal medyadan tepki yağdı: İmamoğlu benim
İçişleri Bakanlığı'nın "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı" davrandığı gerekçesiyle hakkında başlattığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada pek çok kullanıcı destek verirken, soruşturmaya tepki gösterdi.
16 Kasım 2020 16:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul itirazları nedeniyle ön inceleme başlatıldı. Sosyal medyada gündem tepki gören olayın ardından, "İmamoğlu benim" etiketi açıldı.
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Soruşturmaya sosyal medyadan tepki yağdı: İmamoğlu benim