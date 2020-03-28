Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “Soru ve Yanıtlarla COVİD-19 ile Mücadelede İşsizlik Sigortası Fonu” başlıklı bir rapor hazırladı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun Covid-19 ile mücadelede etkin bir biçimde kullanılmadığını ve ILO’ya göre salgının dünya çapında 25 milyon insanı işinden edebileceğini aktaran DİSK-AR “Covid-19’un yaratacağı büyük toplumsal tahribata karşı diğer kamusal tedbirlerle birlikte İşsizlik Sigortası Fonu önemli bir işlev görebilir” dedi. İşte DİSK-AR’ın raporu:
28 Mart 2020 14:48
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “Soru ve Yanıtlarla COVİD-19 ile Mücadelede İşsizlik Sigortası Fonu” başlıklı bir rapor hazırladı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun Covid-19 ile mücadelede etkin bir biçimde kullanılmadığını ve ILO’ya göre salgının dünya çapında 25 milyon insanı işinden edebileceğini aktaran DİSK-AR “Covid-19’un yaratacağı büyük toplumsal tahribata karşı diğer kamusal tedbirlerle birlikte İşsizlik Sigortası Fonu önemli bir işlev görebilir” dedi. İşte DİSK-AR’ın raporu:
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu
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Soru ve yanıtlarla Koronavirüs ile mücadele ve İşsizlik Sigortası Fonu