Sony Pictures, PlayStation oyunlarını sinemaya uyarlıyor
Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra, stüdyonun PlayStation oyunlarından 7 şovun televizyona, 3 filmin ise sinemaya uyarlanacağını açıkladı
28 Aralık 2020 15:11
15
Sony Pictures birden fazla PlayStation oyununu geniş bir film ve televizyon şovu listesine dönüştürme planlarını duyurdu.
25
Beyazperde'nin haberine göre: Stüdyonun CEO'su Tony Vinciquerra, bu haftanın başlarında bir CNBC röportajında Sony Pictures, birden fazla PlayStation oyunundan uyarlayacağı yedi TV şovu ve üç filmi belirlediğini açıkladı.
35
PlayStation'dan sunulan oyunları büyük ve küçük ekranlara getirme planı, stüdyonun oyunları film ve televizyonla daha iyi entegre etme çabasının bir parçası. Bu entegrasyon, bu filmlerin ve TV şovlarının yayınlanacağı platform olan One Sony aracılığıyla gerçekleşecek.
45
Vinciquerra, PlayStation oyunlarının filmler ve televizyon için neleri dikkate alındığı veya bu yapımların ne tür çıkış tarihleri alacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.
55
Şu anda, üzerinde çalışılan en büyük PlayStation'dan Sony Pictures'a geçen uyarlama Tom Holland'ın yakında çıkacak olan Uncharted filmi. Holland, ilk kez ekim ayında Uncharted'ın kahramanı Nathan Drake olarak bir görsel paylaşmıştı.