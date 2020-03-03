Uluslararası Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu; fotoğrafçı Dilek Uçar da kazanlar arasında
03 Mart 2020 13:12
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2020 Uluslararası Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada 69 fotoğraf ödül kazandı. İşte kazananlardan bazıları...
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Türkiyeli fotoğrafçı F. Dilek Uyar, Bitlis'te bulunan koyun fotoğrafıyla ulusal ödülün sahibi oldu. Uçar, fotoğrafı 'pastoral bir senfoni' olarak tanımladı.
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Adam Stevenson, Avustralya
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Alejandro Cifuentes, Şili
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Liliana Ochoa, Kolombiya
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Antonio Bernardino Coelho, Portekiz
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Kiatthaworn Khorthawornwong, Tayland
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Matheus Leite Ferreira L8, Brezilya
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Inger Rønnenfelt, Danimarka
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Marcus Westberg, İsveç
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Lakshitha Karunarathna, Sri Lanka
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Jana Fašungová, Slovakya
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Abbas Alkhamis, Suudi Arabistan
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Сергей Савенко, Rusya
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North Gevero, Filipinler
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Bjørn-Arild Schancke, Norveç
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Kozjak Boris, Hırvatistan
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Ildiko Ratkai, Macaristan
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Tien Sang Kok, Malezya
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Kyaw Bo Bo Han, Myanmar
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Hwanhee Kim, Güney Kore
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