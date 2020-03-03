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Uluslararası Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu; fotoğrafçı Dilek Uçar da kazanlar arasında

03 Mart 2020 13:12

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2020 Uluslararası Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada 69 fotoğraf ödül kazandı. İşte kazananlardan bazıları...

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Türkiyeli fotoğrafçı F. Dilek Uyar, Bitlis'te bulunan koyun fotoğrafıyla ulusal ödülün sahibi oldu. Uçar, fotoğrafı 'pastoral bir senfoni' olarak tanımladı.

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Adam Stevenson, Avustralya

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Alejandro Cifuentes, Şili

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Bun Chan, Cambodia

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Liliana Ochoa, Kolombiya

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Antonio Bernardino Coelho, Portekiz

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Kiatthaworn Khorthawornwong, Tayland

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Matheus Leite Ferreira L8, Brezilya

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Inger Rønnenfelt, Danimarka

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Marcus Westberg, İsveç

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Lakshitha Karunarathna, Sri Lanka

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Jana Fašungová, Slovakya

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Abbas Alkhamis, Suudi Arabistan

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Сергей Савенко, Rusya

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North Gevero, Filipinler

1725

Bjørn-Arild Schancke, Norveç

1825

Tianhu Yuan, Çin

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QiYi Chen, Çin

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Kozjak Boris, Hırvatistan

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Ildiko Ratkai, Macaristan

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Tien Sang Kok, Malezya

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Kyaw Bo Bo Han, Myanmar

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Hwanhee Kim, Güney Kore

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Victor Gui, Singapur

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