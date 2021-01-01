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SONAR araştırması: İşte en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı

Sonar Araştırma şirketi yeni yıla girmeden büyükşehirlerde gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı yerel yönetim performans araştırmasını yayınlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan olurken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ikinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ilk 5'e giremedi.

01 Ocak 2021 10:33

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1 Kasım - 27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara "Yaşadığınız şehirdeki belediye başkanı başarılı mı?" sorusu soruldu. 20 büyükşehrin 7 tanesinde yüz yüze 13'ünde ise telefonla yapılan ankette ilk 10 belirlendi.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül - AKP

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün - MHP

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay - AKP

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin - AKP

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - CHP

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen - CHP

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın - AKP

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - CHP

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen - AKP

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - CHP

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