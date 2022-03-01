Son 7 yılda en çok altyapı geliri elde eden 10 takım
01 Mart 2022 11:30
111
CIES, 2015’ten bu yana altyapısından çıkan oyunculardan en çok gelir elde takımları açıkladı. İşte o liste:
211
10 - SCHALKE 04 | Listedeki bir diğer Alman temsilcisi Schalke 04, yaptığı 4 satıştan elde ettiği 126 milyon Euro ile 10. sırayı aldı. Schalke, Leroy Sane ve Julian Draxler gibi hücumcuları altyapısında yetiştirmiş olma özelliği taşıyor.
311
9 - LIVERPOOL | Listedeki ilk İngiliz takım Liverpool, 8 satıştan elde ettiği 131 milyon Euro ile listeye 9. sıradan giriş yapıyor. Liverpool, U18 takımından A takıma yükselen Raheem Sterling’i Manchester City’ye 63.50 milyon Euro karşılığında satmıştı.
411
8 - PSV | Hollanda ekolünü listeye sokan ikinci takım, 9 transferden gelen 142 milyon Euro ile PSV Eindhoven. PSV, 2015’ten bu yana Steven Bergwijn ve Memphis Depay gibi hücumcuları Avrupa futboluna kazandırmıştı.
511
7 - BAYER LEVERKUSEN | Listeye giren ilk Alman takımı, yaptığı 7 satıştan kazandığı 177 milyon Euro ile Bayer Leverkusen. Leverkusen, son olarak Kai Havertz’i Chelsea’ye 80 milyon Euro karşılığında göndermişti.
611
6 - ATALANTA | Avrupa’da son yılların ön plana çıkan İtalyan temsilcilerinden Atalanta, yaptığı 8 satıştan 182 milyon Euro gelir elde etmiş durumda. Atalanta’nın altyapısından çıkıp Avrupa futboluna kendini kabul ettiren isimler arasında stoper Alessandro Bastoni bulunuyor.
711
5 - BENFICA | Portekiz ekolünün önde gelen takımlarından Benfica, 2015’ten bu yana altyapısından çıkan 7 oyuncuyu toplam 202 milyon Euro gelir elde ederek dünya futboluna sundu. Bu oyunculardan en çok ön plana çıkanı Manchester City’deki performansıyla Ruben Dias oldu.
811
4 - AJAX | Altyapıdan çıkardığı oyuncularla ünlü olan Hollanda temsilcisi Ajax ise 2015 yılında bu yana yaptığı 10 satışla beraber 211 milyon Euro gelir sağlamış durumda. Ajax bu süreçte; Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt gibi isimleri Avrupa futboluna pazarlamıştı.
911
3 - LYON | Lyon, altyapısından çıkardığı 14 oyuncudan 228 milyon Euro gelir elde etti. Bu oyunculardan biri 41.5 milyon Euro karşılığında Bayern Münih’in yolunu tutan Corentin Tolisso olmuştu.
1011
2 - REAL MADRID | İspanyol devi Real Marid, yaptığı 11 satıştan 236 milyon Euro gelir sağlamış durumda ve listenin ikinci sırasında. Madrid, son olarak Achraf Hakimi’yi 43 milyon euroya Inter’e satmış ve bu transfer Avrupa futbolunda gündem olmuştu.
1111
1- MONACO | 20 takım arasında zirvede olan takım yaptığı 9 satıştan elde ettiği 246 milyon euroluk gelirle Monaco. Monaco, bilhassa Kylian Mbappe’nin satışından elde ettiği gelirle büyük sükse yapmıştı.