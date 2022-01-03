Son 19 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı; ekonomistler ne dedi?
03 Ocak 2022 10:14
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Son 19 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı; ekonomistler ne dedi?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 13,58 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,08'e yükseldi. Üretici enflasyonu ise aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda ise yüzde 79,89'a çıktı. Ekonomistler son 19 yılın açıklanan en yüksek enflasyon rakamı için şu değerlendirmelerde bulundu:
39
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69
79
89
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Son 19 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı; ekonomistler ne dedi?