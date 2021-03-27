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Son 10 yılda dünyanın en iyi 20 ligi belli oldu: Süper Lig ilk 15'e giremedi, Meksika'nın gerisinde kaldı

27 Mart 2021 11:41

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IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu), 2011-2020 yılları arasında dünyanın en iyi liglerini puanlarıyla sıraladı. Listedeki ilk 20 ulusal lige göz atıyoruz.

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20. ÇEKYA | Puan: 5.719

321

19. İSKOÇYA | Puan: 5.828

421

18. TÜRKİYE | Puan: 5.872

521

17. MEKSİKA | Puan: 5.947

621

16. UKRAYNA | Puan: 6.053

721

15. Yunanistan | Puan: 6.084

821

14. EKVADOR | Puan: 6.095

921

13. RUSYA | Puan: 6.290

1021

12. HOLLANDA | Puan: 6.482

1121

11. BELÇİKA | Puan: 6.592

1221

10. PARAGUAY | Puan: 6.922

1321

9. PORTEKİZ | Puan: 7.217

1421

8. KOLOMBİYA | Puan: 7.672

1521

7. FRANSA | Puan: 8.594

1621

6. ARJANTİN | Puan: 8.639

1721

5. ALMANYA | Puan: 9.118

1821

4. İTALYA | Puan: 9.787

1921

3. BREZİLYA | Puan: 9.851

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2. İNGİLTERE | Puan: 10.498

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1. İSPANYA | Puan: 11.988

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