Son 10 yılda dünyanın en iyi 20 ligi belli oldu: Süper Lig ilk 15'e giremedi, Meksika'nın gerisinde kaldı
27 Mart 2021 11:41
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IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu), 2011-2020 yılları arasında dünyanın en iyi liglerini puanlarıyla sıraladı. Listedeki ilk 20 ulusal lige göz atıyoruz.
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20. ÇEKYA | Puan: 5.719
321
19. İSKOÇYA | Puan: 5.828
421
18. TÜRKİYE | Puan: 5.872
521
17. MEKSİKA | Puan: 5.947
621
16. UKRAYNA | Puan: 6.053
721
15. Yunanistan | Puan: 6.084
821
14. EKVADOR | Puan: 6.095
921
13. RUSYA | Puan: 6.290
1021
12. HOLLANDA | Puan: 6.482
1121
11. BELÇİKA | Puan: 6.592
1221
10. PARAGUAY | Puan: 6.922
1321
9. PORTEKİZ | Puan: 7.217
1421
8. KOLOMBİYA | Puan: 7.672
1521
7. FRANSA | Puan: 8.594
1621
6. ARJANTİN | Puan: 8.639
1721
5. ALMANYA | Puan: 9.118
1821
4. İTALYA | Puan: 9.787
1921
3. BREZİLYA | Puan: 9.851
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2. İNGİLTERE | Puan: 10.498
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1. İSPANYA | Puan: 11.988
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