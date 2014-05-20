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Soma yas tutuyor...

20 Mayıs 2014 19:50

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Mezarlıkta ağlayan bir kadın / Fotoğraf: Bülent Kılıç – AFP

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Madenci Anıtı'nda bir çocuk / Fotoğraf: Oli Scarff - Getty Images

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Madenci Anıtı / Fotoğraf: Bülent Kılıç – AFP

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Soma Mezarlığı / Fotoğraf: Halit Onur Sandal – Getty

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Madenin girişinde askerler / Fotoğraf: Bülent Kılıç – AFP

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'Başın Sağolsun Soma' posterinin önündeki Somalılar. / Fotoğraf: Oli Scarff - Getty Images

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Mezar başında gözyaşı / Fotoğraf: Halit Onur Sandal – Getty

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Pakistan'ın Lahore kentinde Soma'da hayatını kaybedenler için mum yakan bir kadın / Fotoğraf : K.M. Chaudary - AP

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Siyah kurdeleli Türk bayrağı / Fotoğraf: Lefteris Pitarakis – AP

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Soma Mezarlığı'nda ağlayan kadınlar / Fotoğraf: Halit Onur Sandal – Getty

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Soma Mezarlığı / Fotoğraf: Halit Onur Sandal – Getty

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Mezarlıkta ağlayan bir kız çocuğu / Fotoğraf: Halit Onur Sandal – Getty

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