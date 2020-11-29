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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sabah 05.00'te sona erecek.

29 Kasım 2020 21:28

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Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından alınan tedbirler kapsamında saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 9 saatlik kısıtlama sabah 05.00'te sona erecek.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü. D 100 Karayolu'nda trafik azalırken, metrobüs duraklarında az sayıda kişi görüldü.

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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sokağa çıkma yasağı
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