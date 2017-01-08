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Soğuk havaya aldırış etmediler: Pantolonsuz metro yolculuğu

08 Ocak 2017 21:52

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Prag'da bir grup aktivist, soğuk havaya aldırış etmeden geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğine katıldı.

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''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin amacı kamusal alanlarda kaos ve neşe yaratarak günlük rutine renk katmak.

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Charlie Todd tarafından Ağustos 2001’de başlatılan hareketin en önemli etkinliği ise geleneksel hale gelen “pantolonsuz metro seyahati.”

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Habertürk’ün haberine göre, Prag’da aktivistler metroya pantolonlarını çıkararak bindi ve iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.

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Etkinliğin duyurusunda pantolonlarını çıkarma cesaretini gösteremeyecek olanların gelmemesi istenerek “Buna basın da dahil” denildi.

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