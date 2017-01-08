Soğuk havaya aldırış etmediler: Pantolonsuz metro yolculuğu
08 Ocak 2017 21:52
116
Prag'da bir grup aktivist, soğuk havaya aldırış etmeden geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğine katıldı.
216
''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin amacı kamusal alanlarda kaos ve neşe yaratarak günlük rutine renk katmak.
316
Charlie Todd tarafından Ağustos 2001’de başlatılan hareketin en önemli etkinliği ise geleneksel hale gelen “pantolonsuz metro seyahati.”
416
Habertürk’ün haberine göre, Prag’da aktivistler metroya pantolonlarını çıkararak bindi ve iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.
516
Etkinliğin duyurusunda pantolonlarını çıkarma cesaretini gösteremeyecek olanların gelmemesi istenerek “Buna basın da dahil” denildi.
© Tüm hakları saklıdır.