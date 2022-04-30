Şoförü görüntü aldırmamak için yolun ortasına araba bıraktı, vatandaşlar Kenan İmirzalıoğlu’na tepki gösterdi: Sizin için mi bu rezalet?
Kenan İmirzalıoğlu özür diledi, “Benimle alakası olmadığını gördünüz. Ben gereken uyarıyı yapacağım zaten yardımcıma” dedi
30 Nisan 2022 09:25
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Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal, ikinci kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Etiler’de objektiflere yansıyan İmirzalıoğlu, basın mensuplarının röportaj yapmasını engellemek için aracı yolun ortasına bırakan şoförü nedeniyle zor anlar yaşadı. Duran trafik nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, "Sizin için mi bu rezalet?" sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.
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İkinci bebeklerinin adını henüz açıklamayan ve doğum için gün sayan ünlü çiftten Kobal, eşi ve kızıyla yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafı, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu, siyah-beyaz fotoğrafı, Satin Jackets'in 'You Make Me Feel Good' adlı şarkısı eşliğinde yayınlamıştı.
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Sinem ve Kenan, son olarak oğulları Kurt Efe dünyaya gelen Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftini ziyaret etmişti. Oyuncu çift, gazetecilerin soruları üzerine, "Arkadaşlar, önce bir Kıvanç'ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım" ifadelerini kullanmıştı. Karnı burnunda objektiflere yansıyan sekiz aylık hamile Kobal, "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda" diyerek, hastaneye giriş yapmıştı.
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Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Alef' dizisinde rol alan, şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de bir mekân çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, çıkış kapısında şoförüne sinirlendi. İmirzalıoğlu’nun çıkış yapmasını bekleyen şoförü, aracı yolun ortasına bırakıp, trafiğin durmasına neden oldu.
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47 yaşındaki oyuncunun araca bindiğini gören diğer vatandaşlar, İmirzalıoğlu’nun yanına gelerek, “Sizin için mi bu rezalet? Trafiğin haline bakın! Müsaade edin, yol kapanıyor” diyerek tepki gösterdi. Kenan İmirzalıoğlu, şoförünün davranışı için vatandaşlardan özür dileyip, yolu açtırdı. Ünlü oyuncu, olayı takip eden muhabirlere dönerek, "Benimle alakası olmadığını gördünüz. Ben gereken uyarıyı yapacağım zaten yardımcıma" şeklinde konuştu.