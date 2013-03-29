Smithsonian Dergisi Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri
29 Mart 2013 17:33
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Vietnam, Hanoi'de tüz üretimi yapan işçiler.
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ABD, Texas'ta dedesine tahıl ambarında yardım eden çocuk.
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Bangladesh'te ibadete hazırlananlar
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Dallas, Texas'ta Elma kostümü içinde bir adam
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ABD, New York'ta bir gece vakti
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Xiao Donjiang, Çin'de bir sabah vapuru
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ABD, Minnesota'da insan yapımı bir buz geyseri
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Vietnam Bacson vadisinde pirinç tarlaları
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Malezya Sarawak'ta egzotik bir kuş
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Kolombiya Amazonları'nda orman bekçileri
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Bagan, Myanmar'da sis
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Quito, Ekvador'da müzisyenler boğa güreşi ringine gidiyorlar
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ABD, New Mexic'da güneş tutulması izleyen bir çocuk
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ABD, Montana'da at pazarında karışıklık
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