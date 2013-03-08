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Siz düğmeleri sadece ilikliyor musunuz?

08 Mart 2013 13:57

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Miamili sanatçı Augusto Esquivel sanat yapmak için tuhaf malzemeler seçenlerden biri. Onun malzemesi binlerce renkli düğme. Oldukça sert bir malzeme olan düğme Augusto Esquivel ellerinde son derece kırılgan objelere dönüşüyor. Zaten kendisi de neden düğme kullandığını şu sözlerle açıklıyor: Sanat yaparken kaosun içinde gerçek bir düzen arıyorum. Düğmeleri kullanmamın sebebi de bu hepimizin hayatında yer alan sert objeyi dokunsam bozulacak bir düzene koymam. Daha fazlası için www.augustoesquivel.com adresini ziyaret edebilirsiniz

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