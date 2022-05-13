Siyasi parti üye sayıları güncellendi: Hangi partide 40 binin üzerinde düşüş yaşandı, hangi parti üye sayısını en çok artırdı?
13 Mayıs 2022 11:48
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi. Yargıtay'ın verilerine göre 7 Nisan'dan bu yana AKP'nin üye sayısı 40 binin üzerinde azaldı.
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AKP'nin üye sayısı 44 bin 85 azalışla 11 milyon 40 bin 139 oldu.
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CHP ise üye sayısını 1 ayda 8 bin 539 kişi artırarak toplam 1 milyon 339 bin 150’ye yükseltti.
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MHP 479 bin 885 olan üye sayısını 699 artırarak 480 bin 584 üyeye ulaştı.
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199 yeni üye ile toplam 43 bin 218’e ulaştı.
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İyi Parti’de de üye artış eğilimi devam etti. Bir ay önce 557 bin 947 üyeye sahip olan parti 10 bin 971 artışla 568 bin 918 toplam üyeye sahip oldu.
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Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi 141 bin 903 olan üye sayısını 11 bin 693 artırarak toplam 153 bin 596 üyeye ulaştı. DEVA Partisi son açıklanan verilere göre bu dönemde en çok üye kazanan siyasi parti oldu.
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Gelecek Partisi ise 55 bin 614 olan üye sayısını bin 690 artırarak toplam 57 bin 304 üyeye ulaştı.
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Saadet Partisi de son bir ayda üye sayısını artırdı. Saadet 273 bin 22 olan üye sayısını 273 bin 617’ye çıkardı.
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 17 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada 60 gün içerisinde 30 bin üyeye ulaşamazlarsa genel başkanlık görevini bırakacağını ifade etmişti. Yargıtay’ın son verilerine göre Sarıgül’ün partisi 8 bin 188 olan üye sayısını 10 bin 810, artırarak toplam 18 bin 998 üyeye ulaştı. Sarıgül’ün hedefine 11 bin üye ve 30 günlük süre kaldı.
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Memleket Partisi 22 bin 340 olan üye sayısını 22 bin 965’e çıkardı.
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Zafer Partisi son bir ayda 4 bin 3 olan üye sayısını 6 bin 210 artırarak 10 bin 213’e yükseltti.