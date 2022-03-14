Sit alanındaki mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yapıp define ararken yakalanan dört kişiden birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı.
14 Mart 2022 15:34
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Sit alanındaki mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı
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10 Mart’ta, Bolvadin’de, Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden askerlerin defnedildiği bölge ve 1'inci derece sit alanında bulunan mezarlıkta kazı yapan Mevlüt Güllü, M.Ş gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi.
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Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı. (DHA)
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Sit alanındaki mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı