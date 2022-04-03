Şişli'de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı
03 Nisan 2022 10:04
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Şişli’de İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu.
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Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını kapatınca su çekildi.
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Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi.
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İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı.
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Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti.
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Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı.
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Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.
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Şişli'de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı
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Şişli'de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı
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Şişli'de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı
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Şişli'de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı
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