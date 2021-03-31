T24 LogoT24 Logo

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

Felipe de Castro isimli bir mimar gündelik nesnelerden ilham alan sıra dışı binalar tasarlıyor. 33 yaşındaki Brezilyalı mimar, binalarını oldukça yaratıcı bir bakış açısıyla çiziyor

31 Mart 2021 10:22

120

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

220

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

320

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

420

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

520

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

620

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

720

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

820

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

920

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1020

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1120

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1220

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1320

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1420

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1520

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1620

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1720

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1820

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

1920

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor

2020

Sıradan nesnelerle yaratıcı mimari yapılar tasarlıyor (Kaynak: themindcircle.com)

felipe de castromimarsıradan eserlerle yaratıcı mimarı yapılar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24