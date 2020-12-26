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Sinema yazarları 2020'nin en iyi filmlerini seçti

Türkiye'nin Güncel sinema platformu Filmloverss, 14 sinema yazarının oylarıyla 2020'nin en iyi 20 filmini belirlediği yıl sonu listesini yayımladı.

26 Aralık 2020 10:05

120

Paris Caligrammes - Yönetmen: Ulrike Ottinger

220

Vitalina Varela - Yönetmen: Pedro Costa

320

Yangın Yeri (Fire Will Come) - Yönetmen: Oliver Laxe

420

Kız Kardeşim (Schwesterlein) - Yönetmen: Stéphanie Chuat, Véronique Reymond

520

Da 5 Bloods - Yönetmen: Spike Lee

620

The Devil All the Time - Yönetmen: Antonio Campos

720

Küçük Kadınlar (Little Women) - Yönetmen: Greta Gerwig

820

Mimaroğlu - Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu

920

Yabancı (Exil) - Yönetmen: Visar Morina

1020

Martin Eden - Yönetmen: Pietro Marcello

1120

Martin Eden - Yönetmen: Pietro Marcello

1220

Mank - Yönetmen: David Fincher

1320

Sound of Metal - Yönetmen: Darius Marder

1420

Dick Johnson’ın Ölümü (Dick Johnson Is Dead) - Yönetmen: Kirsten Johnson

1520

Undine - Yönetmen: Christian Petzold

1620

The Vast of Night - Yönetmen: Andrew Patterson

1720

Nomadland - Yönetmen: Chloé Zhao

1820

Never Rarely Sometimes Always - Yönetmen: Eliza Hittman

1920

Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (I’m Thinking of Ending Things) - Yönetmen: Charlie Kaufman

2020

Uncut Gems - Yönetmen: Benny & Josh Safdie

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