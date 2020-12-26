Sinema yazarları 2020'nin en iyi filmlerini seçti
Türkiye'nin Güncel sinema platformu Filmloverss, 14 sinema yazarının oylarıyla 2020'nin en iyi 20 filmini belirlediği yıl sonu listesini yayımladı.
26 Aralık 2020 10:05
120
Paris Caligrammes - Yönetmen: Ulrike Ottinger
220
Vitalina Varela - Yönetmen: Pedro Costa
320
Yangın Yeri (Fire Will Come) - Yönetmen: Oliver Laxe
420
Kız Kardeşim (Schwesterlein) - Yönetmen: Stéphanie Chuat, Véronique Reymond
520
Da 5 Bloods - Yönetmen: Spike Lee
620
The Devil All the Time - Yönetmen: Antonio Campos
720
Küçük Kadınlar (Little Women) - Yönetmen: Greta Gerwig
820
Mimaroğlu - Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
920
Yabancı (Exil) - Yönetmen: Visar Morina
1020
Martin Eden - Yönetmen: Pietro Marcello
1120
Martin Eden - Yönetmen: Pietro Marcello
1220
Mank - Yönetmen: David Fincher
1320
Sound of Metal - Yönetmen: Darius Marder
1420
Dick Johnson’ın Ölümü (Dick Johnson Is Dead) - Yönetmen: Kirsten Johnson
1520
Undine - Yönetmen: Christian Petzold
1620
The Vast of Night - Yönetmen: Andrew Patterson
1720
Nomadland - Yönetmen: Chloé Zhao
1820
Never Rarely Sometimes Always - Yönetmen: Eliza Hittman
1920
Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (I’m Thinking of Ending Things) - Yönetmen: Charlie Kaufman
2020
Uncut Gems - Yönetmen: Benny & Josh Safdie
© Tüm hakları saklıdır.