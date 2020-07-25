Sinan Akçıl'la boşandığı eşi Burcu Kıratlı'dan evlilik haberi
Sinan Akçıl, boşandığı eşi Burcu Kıratlı’ya doğum gününde evlenme teklif etti
25 Temmuz 2020 20:40
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Sinan Akçıl, geçen Eylül'de boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek evlenme teklifi etti
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Akçıl, Instagram hesabından bir paylaşımla da aşkını ilan etti. Ünlü müzisyen, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
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“Herhalde buna itiraz eden olmaz. Yazsam süslü cümlelerin en büyüklerini ben yazarım da gerek yok…
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Yaşatmak, bazen yazmaktan iyidir… İyi ki doğmuşsun güzel Mucizem, beni değiştirmek imkansız değilmiş çünkü zaten ben senin için değişmeye hazırmışım…
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Doğum günün kutlu olsun. 23 Temmuz en önemli tarihtir, dağılın diğer günler.”
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