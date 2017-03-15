Şilili erkeklerden maço kültüre karşı örgülü protesto
15 Mart 2017 20:39
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Cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırmak için Hombres Tejedores’i kuran bir grup erkek, maço anlayışıkarşı kent meydanında örgü örerek protesto ediyor.
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Santiago’nun iş bölgesinde, takım elbise ve kravat giymiş ve fuşya yün ipliğiyle örgü ören bir grup erkeğe rastlayabilirsiniz. Bu, Hombres Tejedores’in Şili toplumunda yer alan cinsiyetçi klişelerle mücadele etmek için kullanmak istediği özgün bir manzara. Gruplarını bir sene önce çok patiyarkal buldukları toplumda değişim için itici güç olması amacıyla oluşturdular.
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“Kolektif, erkeklerin kendini rahat hissettiği, sadece etrafta oturup örgü ördüğü bir alan yaratmak isteyen sanatçı Claudio Castillo tarafından kuruldu. Başlarda erkeklerin örgü örmeyi ve dokumayı öğrenmeye gelebileceği derslerin verildiğini söyleyen Claudio, “Ama 18 Haziran Uluslararası Örgü Örme Günü’nde, dışarıda, sokakta örgü örmeyi denemeye karar verdik. Yoldan geçenler örgü ören bir grup erkeği gördüklerine şaşırmışlardı. O zamandan beri en azından ayda bir kere herkesin bizi görebileceği kamusal alanlarda bir araya gelmeye özen gösterdik. Hobimiz politikleşti!
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“Bize örgü gibi bazı belli etkinlikleri kadınların yapması gerektiği öğretildi” diye belirten Claudio, “Erkeklerden başka işlerle uğraşması beklenir. Fakat biz bu toplumsal cinsiyet eşitsizliklerin modern toplumda ortadan kalması gerektiğine son derece inanıyoruz. Çünkü öncelikle en çok kadınlar bu maçoluktan muzdarip. Ama aynı zamanda erkekler de oynaması talimat edildiği bu rollerden özgürleşebilmeli.
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Toplumsal cinsiyet eşitliği olan bir toplum için mücadele ettiklerini kaydeden Claudio, "Her şeyin ötesinde, Şili toplumunda bir erkeğin ne olması gerektiğine dair imajı dönüştürmek istiyoruz böylece her insan nasıl isterse öyle yaşayabilsin” ifadelerinde bulunuyor. (Kaynak: Fotoğraflar: Felipe Ponçe - Öykü Demir/FRANCE 24)