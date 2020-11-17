Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacakları iddialarına açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Sıla ile şef eşi Hazer Amani'nin boşanacakları iddialarına açıklama geldi
17 Kasım 2020 12:04
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Ünlü şarkıcı Sıla'nın, eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu’yla görüşmesinin ardından boşanacakları iddia edildi.
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Ünlü şef Amani, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek “Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma” açıklamasını yaptı.
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Sıla’nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi:
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“Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok.”
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Hazer Amani ve Sıla’nın bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edildi. Dün yeni yaşını kutlayan Hazer Amani'ye arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulundu.
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Amani'nin doğum gününü eşi Sıla'nın kutlamaması ardından çiftin arasında sorun olduğu iddiaları gündeme geldi.
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