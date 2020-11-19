Sıla ve Hazer Amani boşanıyor

Şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani, hakkında çıkan boşanma söylentilerini yaptıkları basın açıklamasıyla doğruladı.
19 Kasım 2020 12:56
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2020'nin Ocak ayında evlenen Sıla ile Hazer Amani, boşanacakları yönünde çıkan haberleri bir basın açıklamasıyla doğruladı.
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Çift, boşanma açıklamasında "Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadesine yer verdi.
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Ortak bir basın açıklaması yapan Sıla ile Hazer Amani'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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"Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir."
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"Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu haberin bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."
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Çiftin ayrılık iddialarının ardından Sıla’nın menajeri Serkan Güney ve Amani 2 gün önce ayrı ayrı açıklama yaparak iddiaları reddetmişti