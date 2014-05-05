'Şiir sokağa çıktı, otobüse bindi, banklara oturdu'

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta “İkinci Yeni” adlı sayfada başlatılan #şiirsokakta etkinliği, başladığı andan itibaren çok sayıda şiirsever tarafından destek gördü. Etkinlik sadece Facebook’ta kalmayıp, Twitter ve Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde de hızla yayıldı. Özge Özkul / Bianet
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Sosyal paylaşım sitelerinde yapılanlar fotoğraf yüklenmek, sohbet etmek ve komik videolar paylaşmaktan ibaret değil sadece. Kültürel ve sanatsal iletişim de sağlanabiliyor. #şiirsokakta etkinliği bunlardan biri.
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Etkinlik, sokaklardan duvarlara, ağaçlardan otobüs koltuklarına kadar görülebilecek, okunabilecek her yere şiir dizeleri yazılması ve bu şiirlerin fotoğraflarının “#şiirsokakta” etiketiyle sosyal medyada paylaşılmasıyla büyüdü ve büyümeye de devam ediyor.
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Şiir Sokakta’nın kurucuları #şiirsokakta hareketinin (akımının) ortaya çıkışını şöyle anlatıyor: “Sokakta yayınevi yok, editör yok, seçiciler ve seçkinler yok, şiir yıllıkları yok, jüri yok, piyasa yok. #ŞiirSokakta, itaatsiz ve çıplak!”
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Sokaklara şiir dizeleri yazmak eyleminin yeni bir şey olmadığını ve “Gezi” sürecinde de sık sık duvarlara ve sokaklara taşınan şiirlerle gündeme gelip, yükselişe geçtiğini ifade ediyorlar: “Eylül ayının hemen başında Facebook İkinci Yeni ve İkinci Yeni Antolojisi sayfamızdan amacı sadece ama sadece şiir olan, edebi bir amacı ve derdi olan bu akımı/hashtagi başlattık
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İsmini Gezi sürecinde, Rafet Arslan’ın duvara yazdığı ‘Defteri Kapat... Şiir Sokakta’ ifadesinden alıyor. Kendini ifade ediş şekli ve yöntemi ise tamamen farklı. İşi edebiyat ve şiirledir. Bir manifesto yazdık önce, sonra da duyurusunu yaptık”.
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“Sokaklara şiir yazma eylemine bir isim bile verdik; şiirleme dedik, şiirliyoruz dedik sokakları. Telefon kulübeleri ve bankları işaret ettik ilk gün, şiirin naifliğine uygun yerlerdi çünkü. Kirliliğe neden olmamalı, herkesin sahipleneceği bir hareket olmalı dedik. Her yere yapılmamalı ve slogan yazar gibi sprey boya ve badana fırçası ile yapılmamalı dedik.
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Kalem ve kitaplarla sokağa çıkmanın üstünü özellikle çizdik. Geldiğimiz noktada, herkesin sahiplendiği ve herkesi kucaklayan birleştirici bir akım oldu. Bazen insanlar istedikleri yöne çekse de akımı, ortaya çıkış amacı sadece ve sadece şiirdir. Kısaca tamamen özgün bir oluşumdur.”
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‘Şiirsel naifliği koruyacak yerlere’
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“Şiir, insanların arasında güzeldir. Nefes alır, aldırır” demişler hareketinin ilk çağrı metninde:
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“Şiiri sokağa çıkarıyoruz, otobüse bindiriyoruz, banklarda oturtuyoruz. Telefon kulübelerinde konuşturuyor, sessiz yığınların sesi yapıyoruz. Para üstünü ona veriyoruz, yolda yürürken başkası bulsun diye elimizden düşürüyoruz. AVM’lerde bayrağını, isyan gibi dalgalandırıyoruz. Karşıdan karşıya geçiriyor, elimizdeki bir fazlasını, yanımızdakine veriyoruz. Olmadık anda eline tutuşturuyoruz şiiri. Çay bahçesinde çay içiyoruz onunla, bir bankta tek başına oturanlarla paylaşıyoruz, elimizde şiir kitabımızla çıkıyoruz sokağa. Böylelikle büyütüyoruz bu sevdayı.”
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Şiiri sokakla, mekanla buluşturma, insanların arasına katma, günlük işlerden biri haline getirme fikrinden beslendiklerini ifade eden akımın kurucuları, “Şiir içinde yer aldığı mekanı yeniden üretir, değiştirir ve dönüştürür. Mekan da aynı şekilde şiiri yeniden üretir, şiire eklemlenir. Şiir Sokakta hareketi mekanı (sokağı) ve şiiri yeniden üretme, çoğaltma çabasıdır. Şiirin ve sokağın özgürlüğünü hedefler. Bizler şiiri evlerden ve kitaplardan dışarı çıkararak, insanı ve şiiri bir yere kapatmadan, şiirsel başka bir derinliğe ineceğiz” diyorlar.
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Başladığı andan itibaren yoğun ilgi gören #şiirsokakta hareketi, bazı noktalarda etkinlik yaratıcılarının hayal kırıklığına uğramasına neden oluyor. Hareketin öncüleri, içinde küfür ve argoya varan sözlerin de bulunması nedeniyle, sokakları kirletme seviyesine ulaşan etkinliğin istedikleri gibi ilerlemediğini dile getiriyorlar.
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“Hareketin yönünü, edebiyata ve şiire daha yakışır bir yola sokmak artık daha zor hale geldi” diyen hareket kurucuları, küçük bir istekte bulunuyor; “Kamuya ait yerlere ve özel mülke giren yerlere şiir yazmayınız. Kimsenin yaşam alanına müdahale etmemek gerekiyor. Başkasının haklarına ve sınırlarına da saygı göstermeliyiz.”