Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
İstanbul'da sıcaktan ve nemden bunalan vatandaşlar, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan halk plajına akın etti.
08 Ağustos 2021 18:28
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
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İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahillere koştu. Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk plajına gelenlerin kimileri aileleriyle denizde yüzdü, kimileri ise çimlere oturdu.
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Sahilde ve denizde yoğunluk oluşurken, vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Vatandaşlar uzun süre duş almak için sıra bekledi. (DHA)
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
816
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
1116
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
1416
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
1516
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti
1616
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti