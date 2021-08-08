T24 LogoT24 Logo

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

İstanbul'da sıcaktan ve nemden bunalan vatandaşlar, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan halk plajına akın etti.

08 Ağustos 2021 18:28

116

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

216

İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahillere koştu. Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk plajına gelenlerin kimileri aileleriyle denizde yüzdü, kimileri ise çimlere oturdu.

316

Sahilde ve denizde yoğunluk oluşurken, vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Vatandaşlar uzun süre duş almak için sıra bekledi. (DHA)

416

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

516

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

616

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

716

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

816

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

916

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

1016

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

1116

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

1216

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

1316

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

1416

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

1516

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

1616

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti

istanbulkadıköycaddebostan halk plajıyoğunluk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24