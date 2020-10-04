Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu
04 Ekim 2020 13:43
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Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu
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Antalya'da hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yazın olduğu gibi kalabalıklaştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yurdun batı ve iç kesimlerinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı. Turizm kenti Antalya'da da bugün hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaştı.
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Sıcak hava ve yüzde 60'a ulaşan nemden bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi.
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Bir tatilcinin ise sahil boyunca plaj şemsiyesiyle güneşten korunarak, yürüdüğü görüldü.