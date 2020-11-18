Shazam tüm zamanların en çok aratılan şarkılarını açıkladı
Şarkıların sesli bir biçimde aratılarak bulunduğu Shazam uygulaması tüm zamanların en çok aratılanlarını listeledi. İşte en çok aranan 10 şarkı:
18 Kasım 2020 16:32
113
Shazam uygulaması en çok aratılan şarkıların isimlerinden oluşan bir liste yayınladı.
213
Avustralyalı şarkıcı Tones and I'ın 2019'da çıkardığı Dance Monkey en çok Shazam'lanan şarkı oldu. Dance Monkey'in 36.6 milyon kez Shazam'landığı söylendi.
313
Dance Monkey, geçen yılın sonunda 11 hafta boyunca İngiltere'de bir numarada kaldı ve 29 ülkede listelerin zirvesine çıktı. Aynı zamanda bir günde en çok Shazam'lanan şarkı rekoruna sahip.
413
En çok aratılan ikinci parça Lilly Wood & The Prick'in 2014 yapımı Prayer In C oldu.
513
Üçüncü sırada Passenger'ın Let Her Go şarkısı var.
613
Avicii'nin Wake Me Up listenin dördüncü sırasında yer aldı.
713
En çok aratılan beşinci parça ise Major Lazer & DJ Snake'in Lean On şarkısı oldu.
813
Listenin altıncı sırası Ed Sheeran'ın Thinking Out Loud şarkısına ait.
913
Sia'nın Cheap Thrills parçası en çok aratılanlar listesinde yedinci.
1013
Somebody That I Used to Know şarkısıyla Gotye listenin sekizinci sırasında yer aldı.
1113
En çok aratılan dokuzuncu parça Kungs & Cookin' On 3 Burners'ın This Girl şarkısı.
1213
Tüm zamanların en çok aranan şarkılarında onuncu sırada ise Hozier'in Take Me To Church parçası yer aldı.
1313
Shazam tüm zamanların en çok aratılan şarkılarını açıkladı
© Tüm hakları saklıdır.