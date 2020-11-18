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Shazam tüm zamanların en çok aratılan şarkılarını açıkladı

Şarkıların sesli bir biçimde aratılarak bulunduğu Shazam uygulaması tüm zamanların en çok aratılanlarını listeledi. İşte en çok aranan 10 şarkı:

18 Kasım 2020 16:32

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Shazam uygulaması en çok aratılan şarkıların isimlerinden oluşan bir liste yayınladı.

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Avustralyalı şarkıcı Tones and I'ın 2019'da çıkardığı Dance Monkey en çok Shazam'lanan şarkı oldu. Dance Monkey'in 36.6 milyon kez Shazam'landığı söylendi.

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Dance Monkey, geçen yılın sonunda 11 hafta boyunca İngiltere'de bir numarada kaldı ve 29 ülkede listelerin zirvesine çıktı. Aynı zamanda bir günde en çok Shazam'lanan şarkı rekoruna sahip.

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En çok aratılan ikinci parça Lilly Wood & The Prick'in 2014 yapımı Prayer In C oldu.

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Üçüncü sırada Passenger'ın Let Her Go şarkısı var.

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Avicii'nin Wake Me Up listenin dördüncü sırasında yer aldı.

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En çok aratılan beşinci parça ise Major Lazer & DJ Snake'in Lean On şarkısı oldu.

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Listenin altıncı sırası Ed Sheeran'ın Thinking Out Loud şarkısına ait.

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Sia'nın Cheap Thrills parçası en çok aratılanlar listesinde yedinci.

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Somebody That I Used to Know şarkısıyla Gotye listenin sekizinci sırasında yer aldı.

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En çok aratılan dokuzuncu parça Kungs & Cookin' On 3 Burners'ın This Girl şarkısı.

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Tüm zamanların en çok aranan şarkılarında onuncu sırada ise Hozier'in Take Me To Church parçası yer aldı.

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Shazam tüm zamanların en çok aratılan şarkılarını açıkladı

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