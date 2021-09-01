Shazam 2'nin çekimleri tamamlandı

2019 yılında ilk filmi vizyona giren DC filmi Shazam'ın ikinci filmi Shazam: Fury of the Gods'ın çekimlerinin bittiği açıklandı.
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İlk filmi 2019 yılında vizyona giren ve ortalama yorumlar alan DC filmi Shazam'ın devam filmi Shazam: Fury of the Gods'ın çekimleri bir süredir devam ediyordu.
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Filmin yönetmenliğini yapan David F. Sandberg, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabı üzerinden bir görsel ile birlikte filmin çekimlerinin bittiğini açıkladı.
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İkinci filmin tam ismi Shazam! Fury of the Gods. Filmin yönetmenliğini David F. Sandberg, senaristliğini ise Henry Gayden üstleniyor.
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Filmin oyuncu kadrosunda Zachary Levi, Adam Brody, Lucy Liu, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman, Marta Milans, Asher Angel, Rachel Zegler ve Helen Mirren gibi isimler bulunuyor. Filmin 2 Haziran 2023'te vizyona girmesi bekleniyor.