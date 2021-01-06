Sezin Akbaşoğulları 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine transfer oldu
06 Ocak 2021 14:44
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TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan ve gününün birincisi olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin kadrosuna yepyeni bir isim daha dahil oldu.
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Hem televizyon hem de sinemada rol aldığı yapımlarla büyük beğeni toplayan Sezin Akbaşoğulları, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde 'Zübeyde' karakteriyle izleyicilerle buluşacak.
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Dizinin 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünden itibaren başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları izleyicilerle buluşacak.
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‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ filmiyle birlikte rol aldığı pek çok diziyle de geniş bir kitleye ulaşan oyuncu, Zübeyde karakterine hayat verecek.
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Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan ile birlikte yine Emre Konuk’un kaleme aldığı ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, her hafta Pazartesi akşamı saat 20:00’da TRT 1’de ekranlara geliyor.