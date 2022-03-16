Şeyma Subaşı su böreğine 'water pie' yazdı; Yeşim Salkım ve kızı dalga geçti: Görgüsüz şeyler!
16 Mart 2022 11:30
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Şeyma Subaşı su böreğine 'water pie' deyince, Yeşim Salkım ve kızı Subaşı'nın İngilizcesiyle dalga geçti.
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Mohammed Alsaloussi ile ayrılmasının ardından Türkiye’ye dönen Subaşı, Türk yemeklerini övdü.
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Gizem Salkım Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görünce "Allah'ım sen bize sabır ver neyin kafasını yaşıyor bir de İngilizceye çevirmiş water pie diye. Pie da börek demek ya" diyerek dalga geçti.
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Yeşim Salkım’dan da kızının ardından bir paylaşım geldi.
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Salkım yorumunda, “Anneciğim sen ağzında altın kaşıkla doğdun şunlar senin kesip attığın tırnak etmez. Sonradan öğrenilen İngilizce anca bu kadar olur. Görgüsüz şeyler artık yeminle sinir oluyorum hepsi burada prenses oldu" ifadesini kullandı.