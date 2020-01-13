Şeyma Subaşı: Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol
13 Ocak 2020 14:57
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Şeyma Subaşı: Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol
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Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkati çeken Şeyma Subaşı bu sefer gönderisinin altına yazdıklarıyla gündeme geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkati çeken Şeyma Subaşı bu sefer gönderisinin altına yazdıklarıyla gündeme geldi. Subaşı paylaşımında, "Tam olarak olmak istediğiniz kişi olun. Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol. Kendisiyle gurur duyan ve kendisiyle gurur duyan kadın ol. Güçlü ve savunmasız, vahşi ve özgür olan kadın olun" ifadelerini kullandı
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Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkati çeken Şeyma Subaşı bu sefer gönderisinin altına yazdıklarıyla gündeme geldi. Subaşı paylaşımında, "Tam olarak olmak istediğiniz kişi olun. Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol. Kendisiyle gurur duyan ve kendisiyle gurur duyan kadın ol. Güçlü ve savunmasız, vahşi ve özgür olan kadın olun" ifadelerini kullandı Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Subaşı, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez mayolu pozlarını yayınlayan Subaşı, paylaşımına düştüğü not ile gündeme geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkati çeken Şeyma Subaşı bu sefer gönderisinin altına yazdıklarıyla gündeme geldi. Subaşı paylaşımında, "Tam olarak olmak istediğiniz kişi olun. Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol. Kendisiyle gurur duyan ve kendisiyle gurur duyan kadın ol. Güçlü ve savunmasız, vahşi ve özgür olan kadın olun" ifadelerini kullandı Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Subaşı, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez mayolu pozlarını yayınlayan Subaşı, paylaşımına düştüğü not ile gündeme geldi.
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Kısa sürede 6 binden fazla beğeni alan Subaşı'nın fit hali ise dikkatlerden kaçmadı.