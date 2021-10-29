Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı
29 Ekim 2021 09:46
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Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’'nin ikinci kez ayrıldığını iddia etti.
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Üstündağ, "Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo’dan ikinci kez ayrıldı! Mohammed Alsaloussi’yi bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti" dedi.
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Üstündağ, Subaşı ile sevgilisinin yazın da ayrıldıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:
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"Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı.
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Ancak aldığım duyumlara göre çiftin arasına bir kez daha kara kedi girmiş! Subaşı, Mısırlı sevgilisini terk ederek kızı Melisa ile beraber eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşmiş. Her fırsatta Ilıcalı’nın kanatlarının altına sığınan Şeyma, bakalım yine Meedo’suna geri dönecek mi..."