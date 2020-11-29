Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia'nın eski sevgilisine geri döndüğü iddia edildi
Şeyma Subaşı ve Guido Senia geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladı.
29 Kasım 2020 16:25
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Gudio Senia'nın Şeyma Subaşı ile 1.5 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile barıştığı iddia edildi.
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Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitirdi.
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Subaşı, şimdilerde yurt dışında tatil yaparken Guido Senia da eski aşkına döndü.
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Gudio Senia, Şeyma Subaşı ile sevgili olduğu dönemde dahi Instagram hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Çiftin birliktelikleri Boscono'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.